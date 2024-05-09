9 травня вшановується пам'ять Миколая Чудотворця: що не можна робити у цей день

9 травня у новому церковному календарі – перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари. Спершу вони зберігалися у церкві святого Стефана, а потім були перенесені в базиліку Святого Миколая.

У цей день віряни йдуть до храму, моляться Миколаю Чудотворцю та освячують воду. Кажуть, що вона зцілює, тому люди окроплюють будинок та худобу. У свято також важливо примиритися з близькими, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті Миколая Чудотворця

Миколай Чудотворець родом з Малої Азії. Він виховувався у заможній родині, тому здобув хорошу освіту. З самого дитинства хлопець ходив до церкви, а коли померли батьки, вирішив присвятити своє життя Богові.

Мама й тато залишили Миколаю чималий спадок, однак він віддав його нужденним. Якось святий допоміг одній сім'ї. Річ у тім, що у чоловіка було три дочки, яких він не міг видати заміж, адже був дуже бідний. Чудотворець почав залишати біля їхнього будинку мішки з золотом, тому згодом дівчата змогли знайти наречених. Помер Миколай приблизно у 345 році.

Що не можна робити

Не можна ображатися, сваритися та лихословити.

Не варто шити, вишивати та в'язати.

Заборонено відмовляти у допомозі, бо прийде бідність.

Сьогодні краще віддати всі борги, інакше накличете фінансові проблеми.

Не рекомендується користуватися гострими предметами.

Народні прикмети

Грім – до погожої погоди.

Дощ – до хорошого врожаю зерна.

Якщо почуєте квакання жаб, то отримаєте багатий врожай вівса.

Якщо вже цвіте горобина, то не чекайте на довгу осінь

Що ще відзначають

9 травня у різних країнах світу відзначається День Європи. Саме у цей день, у 1950 році, було проголошено Декларацію Шумана та запроваджено Європейську спільноту з вугілля та сталі.

Крім того, у православних християн та греко-католиків сьогодні Світлий четвер. За традицією, у цей день потрібно піти на цвинтар до близьких, помолитися за них у храмі та поприбирати на могилах.