В этот день верующие идут в храм, молятся Николаю Чудотворцу и освящают воду. Говорят, что она исцеляет, поэтому люди окропляют дом и скот. В праздник также важно примириться с близкими, пишет LifeStyle 24.
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День памяти Николая Чудотворца
Николай Чудотворец родом из Малой Азии. Он воспитывался в богатой семье, поэтому получил хорошее образование. С самого детства парень ходил в церковь, а когда умерли родители, решил посвятить свою жизнь Богу.
Мама и папа оставили Николаю немалое наследство, однако он отдал его нуждающимся. Однажды святой помог одной семье. Дело в том, что у мужчины было три дочери, которых он не мог выдать замуж, ведь был очень беден. Чудотворец начал оставлять возле их дома мешки с золотом, поэтому впоследствии девушки смогли найти женихов. Умер Николай примерно в 345 году.
Что нельзя делать
- Нельзя обижаться, ссориться и сквернословить.
- Не стоит шить, вышивать и вязать.
- Запрещено отказывать в помощи, потому что придет бедность.
- Сегодня лучше отдать все долги, иначе накличете финансовые проблемы.
- Не рекомендуется пользоваться острыми предметами.
Народные приметы
- Гром – к погожей погоде.
- Дождь – к хорошему урожаю зерна.
- Если услышите кваканье лягушек, то получите богатый урожай овса.
- Если уже цветет рябина, то не ждите долгую осень
Что еще отмечают
9 мая в разных странах мира отмечается День Европы. Именно в этот день, в 1950 году, была провозглашена Декларация Шумана и введено Европейское сообщество по углю и стали.
Кроме того, у православных христиан и греко-католиков сегодня Светлый четверг. По традиции, в этот день нужно пойти на кладбище к близким, помолиться за них в храме и убрать на могилах.