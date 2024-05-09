В этот день верующие идут в храм, молятся Николаю Чудотворцу и освящают воду. Говорят, что она исцеляет, поэтому люди окропляют дом и скот. В праздник также важно примириться с близкими, пишет LifeStyle 24.

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День памяти Николая Чудотворца

Николай Чудотворец родом из Малой Азии. Он воспитывался в богатой семье, поэтому получил хорошее образование. С самого детства парень ходил в церковь, а когда умерли родители, решил посвятить свою жизнь Богу.

Мама и папа оставили Николаю немалое наследство, однако он отдал его нуждающимся. Однажды святой помог одной семье. Дело в том, что у мужчины было три дочери, которых он не мог выдать замуж, ведь был очень беден. Чудотворец начал оставлять возле их дома мешки с золотом, поэтому впоследствии девушки смогли найти женихов. Умер Николай примерно в 345 году.

Что нельзя делать

Нельзя обижаться, ссориться и сквернословить.

Не стоит шить, вышивать и вязать.

Запрещено отказывать в помощи, потому что придет бедность.

Сегодня лучше отдать все долги, иначе накличете финансовые проблемы.

Не рекомендуется пользоваться острыми предметами.

Народные приметы

Гром – к погожей погоде.

Дождь – к хорошему урожаю зерна.

Если услышите кваканье лягушек, то получите богатый урожай овса.

Если уже цветет рябина, то не ждите долгую осень

Что еще отмечают

9 мая в разных странах мира отмечается День Европы. Именно в этот день, в 1950 году, была провозглашена Декларация Шумана и введено Европейское сообщество по углю и стали.

Кроме того, у православных христиан и греко-католиков сегодня Светлый четверг. По традиции, в этот день нужно пойти на кладбище к близким, помолиться за них в храме и убрать на могилах.