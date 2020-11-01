Якщо День Мертвих викликає у вас смуток, то у мексиканців – навпаки. Тут на День Мертвих влаштовують свято, всі веселяться, а місто охоплює сотні ожилих мерців. Таким незвичним чином Мексика відзначає День мертвих. Що ще є незвичного в цьому святі – читайте далі.

День Мертвих у Мексиці – одне з найяскравіших свят. Тут ніч стає днем, а кладовище – найпопулярнішим місцем, де збираються всі живі, які переодягаються у покійників.

Цікаво Встигніть зробити ці 15 справ до кінця осені: цікавий список

Так склалося історично, що у Мексики зовсім інше ставлення до смерті, аніж у нас. Для них смерть – це не кінець, а продовження життя в іншому світі. Мертвих не оплакують, а з радістю відправляють на той світ. 1 листопада – це єдиний день, коли родичі можуть навідатися до рідних, які покинули цей світ.



День Мертвих у Мексиці

День Мертвих святкують у Мексиці два дні – 1 і 2 листопада. Ці дати збігаються з католицьким святами: Днем всіх святих (1 листопада) та Днем всіх померлих (2 листопада). Додаткових фарб до святкування Дня Мертвих у Мексиці додає свято Геловін.

Попри схожість цих свят, вони істотно відрізняються один від одного. Геловіну притаманні лоскотання нервів від страху перед потойбічними силами, а День Мертвих для мексиканців – це час згадати померлих родичів та сімейні традиції.



День Мертвих святкують всі мексиканці

Історія святкування Дня Мертвих

День Мертвих святкували ще давні предки мексиканців – майя і ацтеки 2500 років тому. Вони вірили, що смерть – це не кінець життя, а початок нового етапу. Ацтеки зберігали в своїх будинках черепи і використовували їх в священних ритуалах жертвопринесення, які проводили на честь богині Міктлансіуатль. Ця богиня і була уособленням смерті. Її зображували з черепом на голові і спідницею з гримучих змій. Образ, звичайно, дещо страшний, однак її не боялися, а навпаки поважали.

Після завоювання Америки іспанцями ці традиції намагалися викоренити, і знищити, втім з приходом католицизму в Латинській Америці свято набуло нового значення.

Традиції святкування Дня Мертвих

За вірування мексиканців вважається, що мертві продовжують жити в потойбічному світі – Міктлані, а смерть лише перехід від одного життя до іншого. І через рік після смерті покійні повертаються в свої будинки, щоб відчути радість життя, побачитися з родичами і друзями, отримати те, що любили.

У великих містах до Dia de los Muertos (Дня Мертвих) готуються за кілька місяців. У школах, інститутах і місцевих громадах починають виготовляти маски і костюми, ростові ляльки. Музиканти щодня репетирують. Вимальовується дизайн вівтарів, замовляються вантажівки свіжозрізаних квітів.



Карнавал святкування Дня Мертвих

У дні святкування черепи і скелети можна побачити всюди: у вітринах магазинів, декорі будинків, на одязі. Калавери (так мексиканці називають черепа) забарвлюють в життєрадісні кольори та часто декорують квітами.

Напередодні Дня Мертвих прилавки магазинів заповнюються мініатюрними черепами, скелетами і трунами, які зроблені з шоколаду, глини або картону.



Мексиканські магазини до Дня Мертвих поповнюються традиційними атрибутами

Вівтар із жовтих чорнобривців

Вівтар з жовтих чорнобривців – це символічні двері між світами, які допомагають померлим душам потрапити додому. Такий вівтар повинен стояти у кожному будинку. У Мексиці його почали встановлювати навіть у школах, магазинах, ресторанах та навіть аеропортах.



Вівтар із чорнобривців можна побачити в кожному будинку

До цього вівтаря мексиканці кладуть подарунки: квіти, свічки, тамале (страва з кукурудзяної муки), фрукти, іграшки для дітей, алкоголь для дорослих. Серед обов’язкових атрибутів – вода, оскільки духів мучить спрага після подорожі.

Жінки у Мексиці неабияк готуються до цього свята. Увесь день вони готують їжу, яку найбільше любили покійні. У будинку заправляють ліжку, на якому померлі могли б відпочити, а всі родичі збираються разом для зустрічі з покійними.

Дивовижна реклама 10 найкращих рекламних кампаній за 100 років

Калавера Катріна

Ви точно неодноразово зустрічали в мережі кадри дами, у якої обличчя розмальоване, як череп. Вона називається Калавера Катріна і нагадує героїню мультфільму "Труп нареченої". Деякі мексиканці вважають, що саме так має виглядати богиня ацтеків Міктлансіуатль.



Катріна Калавера

Образ Катріни вперше з'явився на гравюрі мексиканського художника Хосе Гуадалупе Посади. Цей вигляд настільки сподобався людям, що тепер жоден житель Мексики не представляє святкування без цієї харизматичної героїні. Молоді дівчата на День Мертвих роблять оригінальний макіяж, щоб бути схожими на Катрину.

Вечірка на цвинтарі

Нічний похід на кладовище – не сумна подія, а довгоочікувана зустріч з рідними, можливість провести з ними час, повеселитися, добре поїсти і випити в колі рідних і друзів.



Вечір на кладовищі – кульмінація святкування Дня Мертвих

Біля кожної могили панує сімейна ідилія. Чоловіки розмовляють, жінки накривають стіл, родичі розповідають історії з життя покійного, а діти граються біля могил.



Старші люди спокійно сидять на могилі та спілкуються з померлими