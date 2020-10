До Дня рекламіста редакція LifeStyle 24 зібрала для вас 10 найкрутіших реклам за останні 100 років. Адже реклама – річ, без якої важко уявити сучасний світ. Без реклами не існує бізнесу, ЗМІ переважно живуть за її рахунок. Однак, реклама вже давно перестала бути просто зв’язком між продавцем і покупцем. Це окреме мистецтво!

Реклама здатна як вражати, так і дивувати недолугістю. Історія реклами почалася ще в часи античності. У Штатах реклама почала стрімко розвиватися в кінці 19 на початку 20 століття. У Європі на цей час реклама вже існувала і процес був плюс-мінус стабільний. В Україні рекламні кампанії почали активно розвиватися зі здобуттям незалежності, пише 24 канал.

Читайте також Як PepsiCo роззброювала СРСР та проводила рекламні війни з кока-колою: вся правда про компанію

Volvo

У 2013 році ролик з Жан-Клодом Ван Даммом спричинив справжінісінький фурор. Актор показав свій знаменитий шпагат на вантажівках, що рухались паралельно. Реклама неабияк підірвала інтернет і стала одним з найкращих рекламних роликів десятиліття.

Реклама Volvo з Жан-Клодом Ван Даммом: дивіться відео онлайн

Coca-Cola

Культовий напій, створений фармацевтом, відомий у всьому світі. Рекламна кампанія Coca-Cola спочатку була побудована на традиційних образах людей, які відпочивають зі склянкою освіжаючого напою. І це давало свій результат.



Ось він, Санта!

Але справжнім фурором стало поєднання Coca-Cola і Різдва! Художник з Чикаго Хедон Сендбем створив відомий нам образ Санти Клауса – повнуватого дідуся у червоному костюмі. Відтоді компанія пов’язувала свою рекламу з різдвяними святами. І невдовзі Різдво почало асоціюватися у людей з подарунками, ялинкою та Coca-Cola!

Знаменита реклама Coca-Cola: дивіться відео онлайн

M&M’s

Любите солоденьке? Тоді наступна реклама для вас. Компанія Mars LLC успішно випускала шоколадні вироби. Але в 1954 році запустила нову серію цукерок – улюблені для всіх нас M&M’s. І хоча нічого особливого в них немає (арахіс в шоколаді та кольоровій оболонці), є сотні аналогів, саме M&M’s знають усі!

Читайте також Ви не можете зупинити спорт: Nike представив нову рекламу

Увесь секрет в рекламній кампанії. Її розробив та втілив у життя Россер Рівз (один із початківців теорії і практики реклами). Його слоган "Тане в роті, а не в руках" виявився неймовірно успішним. Хоча й не зовсім чесним. Адже, як показали численні дослідження, цукерки M&M’s переносять спеку абсолютно так само, як і їхні аналоги інших виробників. Рекламу не раз різко критикували, але тим не менше M&M’s залишаються культовими солодощами.

Реклама цукерок M&M’s: дивіться відео онлайн

Chanel Рекламний ролик Le Film від Chanel з Ніколь Кідман у головній ролі став одним з найдорожчих в історії. На його створення компанія витратила близько 20 мільйонів доларів, а сама Ніколь за участь у зйомках отримала найбільший гонорар – 4 мільйона доларів. Рекламний ролик Chanel з Ніколь Кідман: дивіться відео онлайн Marlboro

Чи є люди, які не знають знаменитого ковбоя з реклами Marlboro? Мабуть, навіть у диких племенах цей мачо-мен відомий! Але ви, мабуть, не в курсі, що до середини 20 століття Marlboro працювали на жіночу аудиторію. Навіть фільтр був рожевого кольору, щоб були менш помітними сліди від помади.

Але компанія ніяк не могла обігнати найближчих конкурентів: Lucky Strike. Тож було прийнято рішення кардинально змінити концепцію. Рожевий фільтр зник, а на плакатах по всій Америці цигарки почали рекламувати чоловіки з підкресленою маскулінністю. Але це не дало бажаного результату. Тоді рекламне агентство Leo Burnett створило образ ковбоя (у Штатах в той час особливо популярними були вестерни). Вже за місяць Marlboro вийшли у лідери ринку і досі залишаються одним із найвідоміших брендів у світі.

Знаменита реклама сигарет Marlboro: дивіться відео онлайн

McDonald’s

McDonald’s – найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування. Куди б ви не потрапили, є величезна ймовірність, що тут ви знайдете McDonald’s і зможете перекусити звичним фаст-фудом. Фірмовий знак компанії впізнають навіть маленькі діти. Звісно ж, велика заслуга у популярності закладу харчування лежить на рекламістах.

Читайте також Відомий бренд Diesel зняв рекламу в Києві з дівчиною-трансгендеркою: вражаюче відео

Реклама McDonald’s дуже різноманітна і завжди крута: від смішної до моторошної. Ось одна з останніх, користувачі соцмереж сприйняли її неоднозначно.

Реклама мережі закладів швидкого харчування McDonald’s: дивіться відео онлайн

Nike

Just do it. Знайоме гасло? Звісно ж, це ж суперкрутий слоган виробника спортивного одягу Nike! Як і логотип (галочка), який є одним із найбільш впізнаваних лого у світі. Що цікаво, засновник компанії Філіп Найт ніколи не ставив рекламу на перше місце, швидше навпаки.



Все геніальне просте: чи не так?

Слоган для реклами "Просто зроби це" з часом став філософією компанії, девізом для усієї корпорації та натхненням для сотень тисяч покупців.

Реклама компанії спортивних товарів Nike: дивіться відео онлайн

Energizer

Пам’ятаєш кролика з реклами батарейок Energizer? Цього рожевого героя могло не існувати! Початку його розробляли для реклами Eveready, але розробку призупинили. Однак зовсім випадково розробка потрапила до рук працівників рекламного агентства Chiat Day.

Відтоді було знято багато роликів з різними сюжетами, де головним героєм було неймовірно невтомне кроленя. А фраза "кролик енерджайзер" стало фразеологізмом, яке люди використовують щодня.

Перший відеоролик з кроликом Energizer: дивіться відео онлайн

Apple

Знамените надкушене яблуко – лого Apple, яке знає кожен. Сьогодні на презентації нових продуктів компанії весь світ чекає, затамувавши подих, презентації дивляться онлайн і годинами стоять у чергах, щоб купити новий товар.

Сьогодні хочемо показати вам першу рекламу компанії. Реклама Macintosh вийшла в ефір один раз. У 1984 році під час трансляції Супербоула (фінальна гра чемпіонату Національної футбольної ліги США).

Перша реклама американської компанії Apple: дивіться відео онлайн

Red Bull

Він надає крила. Енергетичний напій Red Bull із задоволенням п’ють у всьому світі. Рекламна кампанія напою побудована не лише на крутих роликах та плакатах, а й на різноманітних змаганнях: від картингу до шалених перегонів на саморобних літальних пристроях. Такий підхід рекламістів зробив бренд по-справжньому культовим.

Хочемо показати вам ролик Red Bull, який дійсно вражає! Для нього скайдайвер Фелікс Баумгартнер піднявся на висоту 39 кілометрів у стратосферу над Розуел, Нью-Мексико, на повітряній кулі, наповненій гелієм, і здійснив вільне падіння в скафандрі на Землю. До речі, Red Bull запевняє, що проект не був рекламною кампанією.

Вражаючий відеоролик Red Bull: дивіться відео онлайн