Ко Дню рекламщика редакция LifeStyle 24 собрала для вас 10 самых крутых реклам за последние 100 лет. Ведь реклама – вещь, без которой трудно представить современный мир. Без рекламы не существует бизнеса, СМИ преимущественно живут за ее счет. Однако реклама уже давно перестала быть просто связью между продавцом и покупателем. Это отдельное искусство!

Реклама способна как поражать, так и удивлять несовершенством. История рекламы началась еще во времена античности. В Штатах реклама начала стремительно развиваться в конце 19 – начале 20 века. В Европе в то время реклама уже была и процесс был плюс-минус стабильным. В Украине рекламные кампании начали активно развиваться с обретением независимости, пишет 24 канал.

Volvo

В 2013 году ролик с Жан-Клодом Ван Даммом произвел настоящий фурор. Актер показал свой знаменитый шпагат на грузовиках, двигавшихся параллельно. Реклама взорвала интернет и стала одним из лучших рекламных роликов десятилетия.

Coca-Cola

Культовый напиток, созданный фармацевтом, известен во всем мире. Рекламная кампания Coca-Cola сначала была построена на традиционных образах людей, которые отдыхают со стаканом освежающего напитка. И это давало свой результат.



Вот он, Санта!

Но настоящим фурором стало сочетание Coca-Cola и Рождества! Художник из Чикаго Хедон Сэндби создал известный нам образ Санты Клауса – полноватый дедушки в красном костюме. С тех пор компания связывала свою рекламу с рождественскими праздниками. И вскоре Рождество стало ассоциироваться у людей с подарками, елкой и Coca-Cola!

M&M’s

Любите сладкое? Тогда следующая реклама для вас. Компания Mars LLC успешно выпускала шоколадные изделия. Но в 1954 году запустила новую серию конфет – любимые всеми нами M&M's. И хотя ничего особенного в них нет (арахис в шоколаде и цветной оболочке), есть сотни аналогов, но именно M&M's знают все!

Весь секрет в рекламной кампании. Ее разработал и воплотил в жизнь Россер Ривз (один из начинающих теории и практики рекламы). Его слоган "Тает во рту, а не в руках" оказался невероятно успешным. Хотя и не совсем честным. Ведь, как показали многочисленные исследования, конфеты M&M's переносят жару совершенно так же, как и их аналоги от других производителей. Рекламу не раз резко критиковали, но тем не менее M&M's остаются культовыми сладостями.

Chanel Рекламный ролик Le Film от Chanel с Николь Кидман в главной роли стал одним из самых дорогих в истории. На его создание компания потратила около 20 миллионов долларов, а сама Николь за участие в съемках получила самый большой гонорар – 4 миллиона долларов. Рекламный ролик Chanel с Николь Кидман: смотрите видео онлайн Marlboro

Есть ли люди, которые не знают знаменитого ковбоя из рекламы Marlboro? Пожалуй, даже в диких племенах этот мачо-мэн известен! Но вы, видимо, не в курсе, что до середины 20 века Marlboro работали на женскую аудиторию. Даже фильтр был розового цвета, чтобы были менее заметными следы от помады.

Но компания никак не могла обогнать ближайших конкурентов: Lucky Strike. Поэтому было принято решение кардинально изменить концепцию. Розовый фильтр исчез, а на плакатах по всей Америке сигареты начали рекламировать мужчины с подчеркнутой маскулинностью. Но это не дало желаемого результата. Тогда рекламное агентство Leo Burnett создало образ ковбоя (в Штатах в то время особенно популярными были вестерны). Уже через месяц Marlboro вышли в лидеры рынка и до сих пор остаются одним из самых известных брендов в мире.

McDonald’s

McDonald’s – крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания. Куда бы вы ни попали, есть огромная вероятность, что здесь вы найдете McDonald's и сможете перекусить привычным фаст-фудом. Фирменный знак компании узнают даже маленькие дети. Конечно, большая заслуга в популярности заведения питания лежит на рекламистах.

Реклама McDonald's очень разнообразна и всегда крутая: от смешной до жуткой. Вот одна из последних, пользователи соцсетей восприняли ее неоднозначно.

Nike

Just do it. Знакомый лозунг? Конечно же, это же суперкрутой слоган производителя спортивной одежды Nike! Как и логотип (галочка), который является одним из самых узнаваемых лого в мире. Что интересно, основатель компании Филипп Найт никогда не ставил рекламу на первое место, скорее наоборот.



Все гениальное просте: не так ли?

Слоган для рекламы "Просто сделай это" со временем стал философией компании, девизом для всей корпорации и вдохновением для сотен тысяч покупателей.

Energizer

Помнишь кролика из рекламы батареек Energizer? Этого розового героя могло не существовать! Начала его разрабатывали для рекламы Eveready, но разработку приостановили. Однако совершенно случайно разработка попала в руки работников рекламного агентства Chiat Day.

С тех пор было снято много роликов с различными сюжетами, где главным героем был невероятно неутомимый кролик. А фраза "кролик энерджайзер" стала фразеологизмом, который люди используют каждый день.

Apple

Знаменитое надкушенное яблоко – логотип Apple, который знает каждый. Сегодня презентации новых продуктов компании весь мир ждет, затаив дыхание, презентации смотрят онлайн и часами стоят в очередях, чтобы купить новый товар.

Сегодня хотим показать вам первую рекламу компании. Реклама Macintosh вышла в эфир один раз. В 1984 году во время трансляции Супербоула (финальная игра чемпионата Национальной футбольной лиги США).

Red Bull

Он окрыляет. Энергетический напиток Red Bull с удовольствием пьют во всем мире. Рекламная кампания напитка построена не только на крутых роликах и плакатах, но и на различных соревнованиях от картинга до безумных гонок на самодельных летательных устройствах. Такой подход рекламистов сделал бренд по-настоящему культовым.

Хотим показать вам ролик Red Bull, который действительно впечатляет! Для него скайдайвер Феликс Баумгартнер поднялся на высоту 39 километров в стратосферу над Розуэллом, Нью-Мексико, на воздушном шаре, наполненном гелием, и совершил свободное падение в скафандре на Землю. Кстати, Red Bull уверяет, что проект не был рекламной кампанией.

