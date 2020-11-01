Если День Мертвых вызывает у вас грусть, то у мексиканцев – наоборот. Здесь на День Мертвых устраивают праздник, все веселятся, а город охватывает сотни оживших мертвецов. Таким необычным образом Мексика отмечает День Мертвых. Что еще необычного в этом празднике – читайте дальше.

День мертвых в Мексике - один из самых ярких праздников. Здесь ночь становится днем, а кладбище – самым популярным местом, где собираются все живые, которые переодеваются в покойников.

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Так сложилось исторически, что у Мексики совсем другое отношение к смерти, чем у нас. Для них смерть – это не конец, а продолжение жизни в другом мире. Мертвых не оплакивают, а с радостью отправляют на тот свет. 1 ноября – это единственный день, когда родственники могут наведаться к родным, которые покинули этот мир.



День Мертвых в Мексике

День Мертвых празднуют в Мексике два дня – 1 и 2 ноября. Эти даты совпадают с католическим праздниками: Днем всех святых (1 ноября) и Днем всех усопших (2 ноября). Дополнительных красок к празднованию Дня Мертвых в Мексике добавляет праздник Хэллоуин.

Несмотря на сходство этих праздников, они существенно отличаются друг от друга. Хеллоуину присущи щекотание нервов от страха перед потусторонними силами, а для мексиканцев День Мертвых – это время вспомнить умерших родственников и семейные традиции.

День мертвых празднуют все мексиканцы

История празднования Дня мертвых

День мертвых праздновали еще древние предки мексиканцев – майя и ацтеки 2500 лет назад. Они верили, что смерть – это не конец жизни, а начало нового этапа. Ацтеки хранили в своих домах черепа и использовали их в священных ритуалах жертвоприношения, которые проводили в честь богини Миктлансиуатль. Эта богиня и была олицетворением смерти. Ее изображали с черепом на голове и юбкой из гремучих змей. Образ, конечно, несколько страшный, однако ее не боялись, а наоборот уважали.

После завоевания Америки испанцами эти традиции пытались искоренить и уничтожить, впрочем с приходом католицизма в Латинской Америке праздник приобрел новое значение.

Традиции празднования Дня мертвых

По верованию мексиканцев считается, что мертвые продолжают жить в потустороннем мире – Миктлане, а смерть лишь переход от одной жизни к другой. И через год после смерти покойные возвращаются в свои дома, чтобы ощутить радость жизни, увидеться с родственниками и друзьями, получить то, что любили.

В крупных городах к Dia de los Muertos (Дню Мертвых) готовятся за несколько месяцев. В школах, институтах и местных общинах начинают изготавливать маски и костюмы, ростовые куклы. Музыканты ежедневно репетируют. Вырисовывается дизайн алтарей, заказываются грузовики свежесрезанных цветов.

Карнавал празднование Дня мертвых

В дни празднования черепа и скелеты можно увидеть повсюду: в витринах магазинов, декоре домов, на одежде. Калаверы (так мексиканцы называют черепа) окрашивают в жизнерадостные цвета и часто декорируют цветами.

Накануне Дня Мертвых прилавки магазинов заполняются миниатюрными черепами, скелетами и гробами, которые сделаны из шоколада, глины или картона.

Мексиканские магазины ко Дню Мертвых пополняются традиционными атрибутами

Алтарь из желтых бархатцев

Алтарь из желтых бархатцев – это символические двери между мирами, которые помогают умершим душам попасть домой. Такой алтарь должен стоять в каждом доме. В Мексике его начали устанавливать даже в школах, магазинах, ресторанах и даже аэропортах.

Алтарь из бархатцев можно увидеть в каждом доме

На этот алтарь мексиканцы кладут подарки: цветы, свечи, тамале (блюдо из кукурузной муки), фрукты, игрушки для детей, алкоголь для взрослых. Среди обязательных атрибутов – вода, поскольку духов мучает жажда после путешествия.

Женщины в Мексике изрядно готовятся к этому празднику. Весь день они готовят еду, которую больше всего любили покойные. В доме заправляют постели, на которой умершие могли бы отдохнуть, а все родственники собираются вместе для встречи с усопшими.

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Калавера Катрина

Вы точно неоднократно встречали в Сети кадры дамы, у которой лицо разрисовано, как череп. Она называется Калавера Катрина и напоминает героиню мультфильма "Труп невесты". Некоторые мексиканцы считают, что именно так должна выглядеть богиня ацтеков Миктлансиуатль.



Катрина Калавера

Образ Катрины впервые появился на гравюре мексиканского художника Хосе Гуадалупе. Этот вид настолько понравился людям, что теперь ни один житель Мексики не представляет празднества без этой харизматичной героини. Молодые девушки в День мертвых делают оригинальный макияж, чтобы быть похожими на Катрину.

Вечеринка на кладбище

Ночной поход на кладбище – не печальное событие, а долгожданная встреча с родными, возможность провести с ними время, повеселиться, хорошо поесть и выпить в кругу родных и друзей.

Вечер на кладбище – кульминация празднования Дня мертвых

У каждой могилы царит семейная идиллия. Мужчины разговаривают, женщины накрывают стол, родственники рассказывают истории из жизни покойного, а дети играют у могил.

Пожилые люди спокойно сидят на могиле и общаются с умершими