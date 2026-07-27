Цю дату запровадили у 2023 році Указом Президента України, щоб остаточно розірвати зв'язок з радянськими традиціями та вшанувати колосальну працю наших фахівців у новий день. Раніше свято щороку припадало на червень, але тепер країна має власну дату, у яку вітає людей у білих халатах та пікселі. За кожним вилікуваним пацієнтом і врятованим життям стоять надскладні рішення та безмежна відданість справі, про які варто пам'ятати щодня.

З нагоди свята 24 Канал підготував красиві картинки-привітання з Днем медика в Україні. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть вітальні листівки своїм рідним, друзям і близьким, які працюють у сфері медицини та рятують життя людей.

Привітання з Днем медика 2026: картинки й листівки

Привітання з Днем медика 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем медика 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем медика 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем медика 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем медика 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем медика 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем медика 2026 / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем медика 2026 / Колаж 24 Каналу

Читайте привітання з Днем медика у картинках, прозі й віршах – у нашому матеріалі.