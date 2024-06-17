З 2023 року День медичного працівника в Україні відзначається 27 липня, згідно з указом Президента Володимира Зеленського. Чому змінилася дата та більше про свято читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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День медика 2024: чому тепер нова дата

День медичного працівника був запроваджений ще у Радянському Союзі. Відповідну ініціативу ухвалили 1 жовтня 1980 року. Після розпаду СРСР деякі країни продовжили відзначати професійне свято, зокрема й Росія. Аби дата святкування в Україні не збігалася з датою святкування у державі-агресорці, керівництво нашої країни прийняло рішення її перенести.

День медичного працівника 2024 / Фото Freepik

День медика 2024: важливість їхньої роботи

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські медики проявляють неймовірний героїзм. Вже третій рік вони рятують життя військових та цивільних. Не потрібно забувати, що багато медичних працівників долучилися до захисту держави від російських окупантів ще у 2014 році. Деяких з них вже, на жаль, немає в живих. Хтось – досі у полоні.

27 липня потрібно обов'язково подякувати лікарям, медсестрам, медбратам, парамедикам та фельдшерам за їхню роботу. І в тилу, і на фронті вони роблять важливу справу. Варто й вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі з російськими загарбниками. Гинуть неймовірні хлопці та дівчата, цвіт нації, у яких було ціле життя попереду та багато планів після закінчення війни.