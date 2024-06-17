С 2023 года День медицинского работника в Украине отмечается 27 июля, согласно указу Президента Владимира Зеленского. Почему изменилась дата и больше о празднике читайте в материале LifeStyle 24.

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День медика 2024: почему теперь новая дата

День медицинского работника был введен еще в Советском Союзе. Соответствующую инициативу приняли 1 октября 1980 года. После распада СССР некоторые страны продолжили отмечать профессиональный праздник, в том числе и Россия. Чтобы дата празднования в Украине не совпадала с датой празднования в государстве-агрессоре, руководство нашей страны приняло решение ее перенести.

День медицинского работника 2024 / Фото Freepik

День медика 2024: важность их работы

Во время полномасштабного вторжения России в Украину украинские медики проявляют невероятный героизм. Уже третий год они спасают жизни военных и гражданских. Не нужно забывать, что многие медицинские работники присоединились к защите государства от российских оккупантов еще в 2014 году. Некоторых из них уже, к сожалению, нет в живых. Кто-то – до сих пор в плену.

27 июля нужно обязательно поблагодарить врачей, медсестер, медбратов, парамедиков и фельдшеров за их работу. И в тылу, и на фронте они делают важное дело. Стоит и почтить память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с российскими захватчиками. Гибнут невероятные ребята и девушки, цвет нации, у которых была целая жизнь впереди и много планов после окончания войны.