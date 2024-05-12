Сьогодні – Всесвітній день медичної сестри: щирі привітання зі святом у картинках
Щороку 12 травня відзначається Всесвітній день медичної сестри. Свято вперше було ініційоване у 1953 році, а відзначили його на міжнародному рівні у 1965 році. Дату обрали на честь дня народження Флоренс Найтінгейл. Саме вона зробила реформу сестринської справи у Великій Британії.
Медсестри кожного дня допомагають рятувати життя людей. В умовах війни, яку Росія розпочала проти України, їхня праця дуже важлива. Тож сьогодні варто привітати зі святом усіх причетних та подякувати за роботу.
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З нагоди професійного свята LifeStyle 24 зібрав тематичні привітання у картинках. Не пропустіть нашу чудову добірку!
Всесвітній день медичної сестри: картинки-привітання
Обирайте картинку, яка сподобалася вам найбільше, та надсилайте її знайомим медсестрам, щоб не залишити їх без уваги у професійне свято.