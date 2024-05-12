Медсестри кожного дня допомагають рятувати життя людей. В умовах війни, яку Росія розпочала проти України, їхня праця дуже важлива. Тож сьогодні варто привітати зі святом усіх причетних та подякувати за роботу.

Щиро вітаємо Привітання з Днем матері: неймовірні вірші, проза та картинки для найрідніших жінок

З нагоди професійного свята LifeStyle 24 зібрав тематичні привітання у картинках. Не пропустіть нашу чудову добірку!

Всесвітній день медичної сестри: картинки-привітання

Привітання для медсестер / Фото forumsmile.com.ua

Привітання для медсестер / Фото Joy Pup

Привітання для медсестер / Фото Joy Pup

Привітання для медсестер / Фото Telegraf

Привітання для медсестер / Фото Etnosoft

Привітання для медсестер / Фото Etnosoft

Привітання для медсестер / Фото Canva

Привітання для медсестер / Фото Хочу.ua

Привітання для медсестер / Фото NV

Привітання для медсестер / Фото vitai.com.ua

Обирайте картинку, яка сподобалася вам найбільше, та надсилайте її знайомим медсестрам, щоб не залишити їх без уваги у професійне свято.