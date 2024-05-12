Медсестры каждый день помогают спасать жизни людей. В условиях войны, которую Россия начала против Украины, их труд очень важен. Поэтому сегодня стоит поздравить с праздником всех причастных и поблагодарить за работу.

Искренне поздравляем Поздравления с Днем матери: невероятные стихи, проза и картинки для родных женщин

По случаю профессионального праздника LifeStyle 24 собрал тематические поздравления в картинках. Не пропустите нашу замечательную подборку!

Всемирный день медицинской сестры: картинки-поздравления

Поздравления для медсестер / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления для медсестер / Фото Joy Pup

Поздравления для медсестер / Фото Joy Pup

Поздравления для медсестер / Фото Telegraf

Поздравления для медсестер / Фото Etnosoft

Поздравления для медсестер / Фото Etnosoft

Поздравления для медсестер / Фото Canva

Поздравления для медсестер / Фото Хочу.ua

Поздравления для медсестер / Фото NV

Поздравления для медсестер / Фото vitai.com.ua

Выбирайте картинку, которая понравилась вам больше всего, и присылайте ее знакомым медсестрам, чтобы не оставить их без внимания в профессиональный праздник.