2 травня, 09:54
Вже зовсім скоро: коли українці відзначатимуть День матері у 2026 році

Влада Пономарьова
Основні тези
  • У 2026 році День матері в Україні відзначатиметься 10 травня.
  • Традиція святкування Дня матері в Україні виникла у 1928 році і була відновлена після здобуття незалежності.
Традиційно навесні українці відзначають День матері. Це свято, коли діти різного віку дякують своїм мамам за любов, підтримку та подароване життя.

Детальніше про те, коли святкуватимуть День матері у 2026 році – вже розповів сайт "Онлайн календар".

Коли святкують День матері у 2026 році?

В Україні День матері не має фіксованої дати в календарі, оскільки його традиційно відзначають у другу неділю травня. У 2026 році це сімейне свято припадає на 10 травня. 

Офіційно цей день встановив Указ Президента України у 1999 році. Що цікаво, травень обрали не випадково, адже саме цей місяць вважається місяцем Пречистої Діви Марії, до якої українці здавна зверталися за заступництвом і допомогою.

День матері 2026

Історія та традиції Дня матері

  • Історія Дня матері розпочалася понад століття тому у США, пише Smithsonian American Women's History Museum. Тоді американка Анна Джарвіс на знак пам'яті про свою померлу матір запропонувала створити окремий день для вшанування всіх матусь.
  • В Україні ж свято має свою особливу хронологію. Так, вперше його організував Союз українок Канади у 1928 році, а вже наступного року святкування відбулося у Львові за ініціативи редакторки Олени Кисилевської.
  • У міжвоєнний період на Галичині та Волині цей день став надзвичайно популярним. Втім, з приходом радянської влади у 1939 році святкування Дня матері заборонили на довгі десятиліття, і воно повернулося в український побут лише після здобуття незалежності.
  • У це свято заведено вирушати до батьківської оселі та збиратися за спільним столом. Діти готують для мам подарунки, дарують квіти та висловлюють їм слова вдячності.
  • Водночас українці вшановують пам'ять матерів, які вже відійшли у вічність. Зокрема, моляться про упокій їхніх душ.

