Цей день покликаний для того, щоб підкреслити неоціненний внесок лікарів у життя людей, пише 24 Канал.

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Саме вони лікують нас, допомагаючи позбутися від усіляких захворювань. Кожному з нас варто висловити свою вдячність та подяку працівникам охорони здоров’я, які кожного дня ризикують та прикладають максимум зусиль заради порятунку інших.

Лікар – це одна з найвідповідальніших професій. Щодня лікарі рятують життя не лише мирному населенню, але й нашим військовим. Вони наражають себе на небезпеку заради порятунку інших, тож своєю працею вони також наближають нас до перемоги.

Міжнародний день лікаря був затверджений за ініціативою ВООЗ ООН і Міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів". Він був створений для того, щоб вшанувати роботу лікарів усіх спеціалізацій та рівнів.

Редакція 24 Каналу висловлює велику вдячність тим, хто займається лікарською справою. Подякуйте й ви лікарям за їхню роботу привітанням у картинках чи віршах

Привітання з Днем лікаря у віршах

День медичного працівника –

Це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

Священне діло, благородне!

Здоров’я нації, народу –

Державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

Є суттю й медпрацівника!

***

Бажаю міцного здоров’я

Благополуччя, сімейного затишку,

Невичерпної енергії. Нехай професійний успіх

супроводжує усі ваші починання,

хай доля буде щедрою на добро та радість.

Щастя вам, достатку, творчої наснаги та оптимізму!

Привітання з Днем лікаря у картинках



Картинки-привітання з Днем лікаря / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Днем лікаря / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Днем лікаря / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Днем лікаря / Фото Pinterest