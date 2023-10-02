Этот день призван для того, чтобы подчеркнуть неоценимый вклад врачей в жизнь людей, пишет 24 канал.
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Именно они лечат нас, помогая избавиться от всяческих заболеваний. Каждому из нас следует выразить свою благодарность и благодарность работникам здравоохранения, которые каждый день рискуют и прилагают максимум усилий для спасения других.
Врач – это одна из самых ответственных профессий. Каждый день врачи спасают жизнь не только мирному населению, но и нашим военным. Они подвергают себя опасности ради спасения других, поэтому своим трудом они также приближают нас к победе.
Международный день врача был утвержден по инициативе ВОЗ ООН и Международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ". Он был создан для того, чтобы почтить работу врачей всех специализаций и уровней.
Редакция 24 Канала выражает огромную благодарность тем, кто занимается врачебным делом. Поблагодарите и вы врачей за их работу поздравлением в картинках или стихах
Поздравления с Днем врача в стихах
День медицинского работника
Это, действительно, праздник всенародный.
В честь людей, в чьих руках
Священное дело, благородное!
Здоровье нации, народа –
Государственное дело нелегкое,
Но это дело от века
Есть сущность и медработника!
***
Желаю крепкого здоровья
Благополучия, семейного уюта,
Неиссякаемой энергии. Пусть профессиональный успех
сопровождает все ваши начинания,
пусть судьба будет щедрой на добро и радость.
Счастья вам, изобилия, творческого воодушевления и оптимизма!
Поздравления с Днем врача в картинках
Картинки-поздравления с Днем врача / Фото Pinterest
Картинки-поздравления с Днем врача / Фото Pinterest
Картинки-поздравления с Днем врача / Фото Pinterest
Картинки-поздравления с Днем врача / Фото Pinterest