З'ясувалося, що свято не випадково відзначають саме на 256-й день у році. Річ у тім, що 256 – це кількість чисел, які можна сформулювати за допомогою одного байта. У високосні роки датою є 12 вересня, а у невисокосні – 13 вересня. Привітаймо усіх програмістів та комп'ютерників щирими словами у картинках, які зібрав 24 Канал.

Це дійсно корисно Україна переходить на новий церковний календар: що цьому передувало і як зміняться дати свят

У наш час IT стає не просто прибутковою справою, а й необхідною. Тому що фахівці цієї сфери працюють у інформаційному та кіберпросторі України, захищаючи сайти від атак. А також вони зламують сервери ворога: саме завдяки їм росіяни можуть бачити на своєму телебаченні звернення президента України Володимира Зеленського, а з приймачів – урочисто грає гімн України. Це саме їх робота. Також IT-спеціалісти створюють важливі застосунки для військових, завдяки яким наші Герої можуть більш влучно та вправно знищувати ворога, який прийшов на українські землі.

Картинки-привітання з Днем програміста



З Днем програміста та комп'ютерника / Фото УДПУ



З Днем програміста та комп'ютерника / Фото Calameo.com



З Днем програміста та комп'ютерника / Фото Joy Pup



З Днем програміста та комп'ютерника / Фото УДПУ



День програміста та комп'ютерника / Фото "Факти"



День програміста та комп'ютерника / Фото "На урок"



З Днем програміста та комп'ютерника / Фото УДФСУ



З Днем програміста та комп'ютерника / Фото "Всеосвіта"



День програміста та комп'ютерника / Фото "Факти"