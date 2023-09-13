Выяснилось, что праздник не случайно отмечают именно на 256-й день в году. Дело в том, что 256 – это количество чисел, которые можно сформулировать с помощью одного байта. В высокосные годы датой является 12 сентября, а в невысокие – 13 сентября. Поздравим всех программистов и компьютерщиков искренними словами в картинках, которые собрал 24 Канал.

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В настоящее время IT становится не просто прибыльным делом, но и необходимым. Потому что специалисты этой сферы работают в информационном и киберпространстве Украины, защищая сайты от атак. А также они взламывают серверы врага: именно благодаря им россияне могут видеть на своем телевидении обращение президента Украины Владимира Зеленского, а из приемников торжественно играет гимн Украины. Это именно их работа. Также IT-специалисты создают важные приложения для военных, благодаря которым наши Герои могут более точно и умело уничтожать пришедшего на украинские земли врага.

Картинки-поздравления с Днем программиста



С Днем программиста и компьютерщика / Фото УДПУ



С Днем программиста и компьютерщика / Фото Calameo.com



С Днем программиста и компьютерщика / Фото Joy Pup



С Днем программиста и компьютерщика / Фото УДПУ



День программиста и компьютерщика / Фото "Факты"



День программиста и компьютерщика / Фото "На урок"



С Днем программиста и компьютерщика / Фото УДФСУ



С Днем программиста и компьютерщика / Фото "Всеобразование"



День программиста и компьютерщика / Фото "Факты"