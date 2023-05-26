День Києва 2023: коли святкують і скільки років столиці України

День Києва завжди припадає на останню неділю весни. Цьогоріч це 28 травня. Через обстріли Росії та воєнний стан масових культурних заходів цього дня не планується.

Цих вихідних, 28 травня, столиця України святкуватиме день народження. Києву виповниться 1541 рік. Цей день ніколи не був державним святом і на честь нього не впроваджували додатковий вихідний, однак майже всі останні 40 років відзначали концертами і спеціальними заходами для містян і гостей столиці.

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Як і коли святкують День Києва 2023

Цікаво, що вперше День Києва організували 1982 року, коли місту виповнювалося 1500 років. У це важко повірити, але точна дата заснування столиці України досі невідома. Більшість істориків вважають, що місто заснували 482 року. Обрали цю дату, зважаючи на першу писемну згадку про Київ. Вона з'явилася в літописі 882 року. Засновником Києва вважають полянського князя Кия з його братами Щеком і Хоривом і сестрою Либідь. Місто назване саме на честь Кия, оскільки він є найстаршим з братів.

День Києва 2023 / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

З нагоди дня народження в Києві зазвичай влаштовують культурні, патріотичні заходи, виставки, концерти. Однак через воєнний великих традиційних гулянь не буде. Натомість у КМДА підготували 6 безоплатних екскурсій за трьома новими маршрутами, які відбуватимуться 27 та 28 травня: