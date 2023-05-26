Этих выходных, 28 мая, столица Украины отпразднует день рождения. Киеву исполнится 1541 год. Этот день никогда не являлся государственным праздником и в честь него не делали дополнительный выходной, однако почти все последние 40 лет отмечали концертами и специальными мероприятиями для горожан и гостей столицы.

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Как и когда празднуют День Киева 2023

Интересно, что впервые День Киева был организован в 1982 году, когда городу исполнялось 1500 лет. В это трудно поверить, но точная дата основания столицы Украины до сих пор неизвестна. Большинство историков считают, что город был основан в 482 году. Выбрали эту дату, учитывая первое письменное упоминание о Киеве. Она появилась в летописи 882 года. Основателем Киева считают полянского князя Кия с его братьями Щеком и Хоривом и сестрой Лыбидь. Город назван именно в честь Кия, поскольку он самый старший из братьев.

День Киева 2023 / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По случаю дня рождения в Киеве, как правило, устраивают культурные, патриотические мероприятия, выставки, концерты. Однако из-за военного положения больших традиционных гуляний не будет. В то же время в КГГА подготовили 6 безвозмездных экскурсий по трем новым маршрутам, которые будут проходить 27 и 28 мая: