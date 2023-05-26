Цих вихідних, 28 травня, столиця України святкуватиме день народження. Києву виповниться 1541 рік. Цей день ніколи не був державним святом і на честь нього не впроваджували додатковий вихідний, однак майже всі останні 40 років відзначали концертами і спеціальними заходами для містян і гостей столиці.

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Як і коли святкують День Києва 2023

Цікаво, що вперше День Києва організували 1982 року, коли місту виповнювалося 1500 років. У це важко повірити, але точна дата заснування столиці України досі невідома. Більшість істориків вважають, що місто заснували 482 року. Обрали цю дату, зважаючи на першу писемну згадку про Київ. Вона з'явилася в літописі 882 року. Засновником Києва вважають полянського князя Кия з його братами Щеком і Хоривом і сестрою Либідь. Місто назване саме на честь Кия, оскільки він є найстаршим з братів.

День Києва 2023 / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

З нагоди дня народження в Києві зазвичай влаштовують культурні, патріотичні заходи, виставки, концерти. Однак через воєнний великих традиційних гулянь не буде. Натомість у КМДА підготували 6 безоплатних екскурсій за трьома новими маршрутами, які відбуватимуться 27 та 28 травня: