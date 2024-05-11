Християни східного обряду ще святкують Великдень, адже у них продовжується Світлий тиждень, який закінчується вже завтра. Детальніше про заборони та народні прикмети сьогоднішнього свята розкаже LifeStyle 24.
До теми День рівноапостольних Кирила і Мефодія: неймовірні привітання у картинках
День пам'яті рівноапостольних Кирила та Мефодія
Брати Кирило та Мефодій народилися у місті Солунь. Вони виховувалися у релігійній та заможній родині. Якось молоді хлопці вирішили пожити на горі Олімп. Саме там святі почали цікавитися слов'янською мовою. З часом Кирило та Мефодій стали перекладати книги цією мовою. Крім того, брати зробили першу слов'янську абетку, яка називалася кирилицею.
Що не можна робити
- Краще не здійснювати дорогі покупки, бо речі швидко зіпсуються.
- Варто відкласти роботу на городі на інший день, інакше випаде сильний град, який зашкодить майбутньому врожаю.
- Дівчатам, які ще не у шлюбі, заборонено виносити сміття та підмітати підлогу, адже так вони відлякають наречених.
- Рекомендується спершу закінчити старі справи, перш ніж братися за нові.
Народні прикмети
- Якщо буде туман, то літом готуйтеся до дощів.
- Холодний вечір – до грози.
- Якщо з'явиться веселка, то в червні буде сильний вітер.
- Дощ – до такої ж погоди найближчим часом.
Що ще відзначають
Щороку 11 травня відзначається Всесвітній день технологій. Спершу свято з'явилося в Індії, а згодом поширилося по всьому світові. У цей день говорять про технологічний розвиток та про те, яким він буде у майбутньому.
Також сьогодні маємо Всесвітній день обізнаності про его. Перше святкування відбулося у 2018 році. Таку подію запровадила громадська організація Ego Awareness Movement, аби допомагати людям справлятися з егоїзмом.