Христиане восточного обряда еще празднуют Пасху, ведь у них продолжается Светлая неделя, которая заканчивается уже завтра. Подробнее о запретах и народных приметах сегодняшнего праздника расскажет LifeStyle 24.

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День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия

Братья Кирилл и Мефодий родились в городе Солунь. Они воспитывались в религиозной и богатой семье. Как-то молодые ребята решили пожить на горе Олимп. Именно там святые начали интересоваться славянским языком. Со временем Кирилл и Мефодий стали переводить книги на этом языке. Кроме того, братья сделали первую славянскую азбуку, которая называлась кириллицей.

Что нельзя делать

Лучше не совершать дорогие покупки, потому что вещи быстро испортятся.

Стоит отложить работу на огороде на другой день, иначе выпадет сильный град, который навредит будущему урожаю.

Девушкам, которые еще не в браке, запрещено выносить мусор и подметать пол, ведь так они отпугнут женихов.

Рекомендуется сначала закончить старые дела, прежде чем браться за новые.

Народные приметы

Если будет туман, то летом готовьтесь к дождям.

Холодный вечер – к грозе.

Если появится радуга, то в июне будет сильный ветер.

Дождь – к такой же погоде в ближайшее время.

Что еще отмечают

Каждый год 11 мая отмечается Всемирный день технологий. Сначала праздник появился в Индии, а впоследствии распространился по всему миру. В этот день говорят о технологическом развитии и о том, каким он будет в будущем.

Также сегодня имеем Всемирный день осведомленности об эго. Первое празднование состоялось в 2018 году. Такое событие ввела общественная организация Ego Awareness Movement, чтобы помогать людям справляться с эгоизмом.