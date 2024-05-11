Христиане восточного обряда еще празднуют Пасху, ведь у них продолжается Светлая неделя, которая заканчивается уже завтра. Подробнее о запретах и народных приметах сегодняшнего праздника расскажет LifeStyle 24.
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День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия
Братья Кирилл и Мефодий родились в городе Солунь. Они воспитывались в религиозной и богатой семье. Как-то молодые ребята решили пожить на горе Олимп. Именно там святые начали интересоваться славянским языком. Со временем Кирилл и Мефодий стали переводить книги на этом языке. Кроме того, братья сделали первую славянскую азбуку, которая называлась кириллицей.
Что нельзя делать
- Лучше не совершать дорогие покупки, потому что вещи быстро испортятся.
- Стоит отложить работу на огороде на другой день, иначе выпадет сильный град, который навредит будущему урожаю.
- Девушкам, которые еще не в браке, запрещено выносить мусор и подметать пол, ведь так они отпугнут женихов.
- Рекомендуется сначала закончить старые дела, прежде чем браться за новые.
Народные приметы
- Если будет туман, то летом готовьтесь к дождям.
- Холодный вечер – к грозе.
- Если появится радуга, то в июне будет сильный ветер.
- Дождь – к такой же погоде в ближайшее время.
Что еще отмечают
Каждый год 11 мая отмечается Всемирный день технологий. Сначала праздник появился в Индии, а впоследствии распространился по всему миру. В этот день говорят о технологическом развитии и о том, каким он будет в будущем.
Также сегодня имеем Всемирный день осведомленности об эго. Первое празднование состоялось в 2018 году. Такое событие ввела общественная организация Ego Awareness Movement, чтобы помогать людям справляться с эгоизмом.