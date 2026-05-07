Річ у тім, що саме у цей день, у 1662 році, засновник міста Андрій Потоцький надав Станиславову (перша назва Івано-Франківська) Магдебурзьке право. Цей документ дозволив місту мати власне самоврядування, проводити ярмарки та розвивати ремесла, що дало потужний поштовх для його економічного зростання. Місто спочатку будувалося як фортеця для захисту від турецько-татарських нападів, а його планування у формі шестикутника з середмістям і ратушею було передовим для того часу. Нинішню назву місто отримало значно пізніше – у 1962 році, під час святкування свого 300-річчя, на честь видатного українського письменника Івана Франка.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем Івано-Франківська у картинках і прозі.

День Івано-Франківська 2026: привітання у картинках і своїми словами

Вітаю тебе, місто гармонії та краси! Бажаю, щоб на твоїх вулицях завжди панували спокій, затишок та безпека. Нехай кожен мешканець почувається захищеним та щасливим у рідному Івано-Франківську. Хай сміх дітей лунає голосніше за будь-які сирени.

Вітаю з Днем міста Івано-Франківськ і з усього серця хочу побажати, щоб ми були дружні і єдині, щоб наші старання, прагнення, сили та надії допомагали розвиватися і процвітати нашому місту. Нехай кожен тут буде щасливий, коханий і успішний у своїй справі.

З усього серця вітаю з Днем міста Івано-Франківськ і хочу побажати вічного процвітання цього чудового куточка на планеті. Нехай життя тут буде веселим і щасливим, нехай діти дзвінко сміються, нехай молодь успішно навчається і браво працює, нехай кожен тут відчує себе затребуваним і важливим діячем, нехай буде шана та повага всім старим. Нехай місто росте, розвивається і займає особливе місце в серцях його мешканців.

Нехай день міста буде яскравим святковим днем! Щоб кожен мешканець перейнявся радістю і відчув, що він може змінити все на краще! Бажаємо добробуту та процвітання, нехай наш улюблений Івано-Франківськ став кращим!

Бажаю, щоб Івано-Франківськ, як весняний сад, розквітав і ставав прекрасніше рік від року. Нехай на улюблених рідних вулицях завжди буде чисто, красиво і радісно від добрих посмішок перехожих. Бажаю стабільного процвітання, зростання рівня життя і твердої впевненості в щасливому і світлому майбутньому. З Днем ​​міста!

Для написання матеріалу використані джерела: "Побажайко" та "Українські Привітання".