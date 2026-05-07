У цей день наші предки готували різноманітні страви з вівса. Про Дні ангела й інші свята на 7 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Акакія

Святий Акакій жив у III столітті та був уродженцем Каппадокії. Він проходив військову службу на посаді сотника в Мартисійському полку під командуванням воєначальника Фірма. У період переслідування християн, організованого імператором Максиміаном, Акакій відкрито заявив про своє віросповідання, через що був заарештований. Внаслідок непохитності у власних переконаннях чоловік зазнав жорстоких катувань та потрапив до в'язниці. Згодом святого разом з іншими полоненими перевели до Візантії. Попри виснаження від голоду та спраги, Акакій продовжував молитися Христу. Згідно з переказами, під час перебування в ув'язненні мученику з'являлися ангели, які омивали його рани. Через тиждень охоронці побачили Акакія повністю здоровим, після чого його знову піддали побиттю та відправили на суд до правителя. Зрештою імператор видав наказ про негайну страту, і святого вбили мечем.

Хто святкує День ангела 7 травня?

За новоюліанським календарем, 7 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Антон, Василь, Іван, Йосип, Людмила, Михайло та Семен.

Що ще відзначають?

Щороку 7 травня відзначають День Івано-Франківська. Дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день у 1662 році поселення отримало Маґдебурзьке право. Заснував місто польський магнат Андрій Потоцький, назвавши його Станіславовом, а сучасну назву на честь Івана Франка воно отримало під час святкування свого 300-річчя у 1962 році.

Також сьогодні святкують Всесвітній день сиріт СНІДу, Всесвітній день паролів та Міжнародний день планетаріїв.