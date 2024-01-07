Собор святого Предтечі в Україні відзначають одразу після Водохреща. Цього дня люди п'ють воду, яку освячують в річці напередодні. Які традиції існують в День Івана Хрестителя – розкаже 24 Канал.

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Історія свята

Іоан Предтеча – шанована людина в християнській вірі. Адже саме цей чоловік щиро вірив, що Ісус Христос стане Спасителем людства. Згодом саме Предтеча хрестив Ісуса в річці Йордан. Також тоді мали змогу прийняти обряд хрещення усі охочі.

Відомо, що Іоана назвали саме Предтечею, оскільки він здійснював проповіді про прихід на землю Месії. Згодом відбулося спрощення його ім'я, як Іван Хреститель.

Цар Ірод був розлючений тим, що Іван вірний Сину Божому та дотримується його ідей. Тому він наказав стратити Предтечу. Чоловіку загинув як мученик – йому відрізали голову.

Традиції свята