Собор святого Предтечі в Україні відзначають одразу після Водохреща. Цього дня люди п'ють воду, яку освячують в річці напередодні. Які традиції існують в День Івана Хрестителя – розкаже 24 Канал.
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Історія свята
Іоан Предтеча – шанована людина в християнській вірі. Адже саме цей чоловік щиро вірив, що Ісус Христос стане Спасителем людства. Згодом саме Предтеча хрестив Ісуса в річці Йордан. Також тоді мали змогу прийняти обряд хрещення усі охочі.
Відомо, що Іоана назвали саме Предтечею, оскільки він здійснював проповіді про прихід на землю Месії. Згодом відбулося спрощення його ім'я, як Іван Хреститель.
Цар Ірод був розлючений тим, що Іван вірний Сину Божому та дотримується його ідей. Тому він наказав стратити Предтечу. Чоловіку загинув як мученик – йому відрізали голову.
Традиції свята
- Обов'язковою традицією у цей день є відвідування служби в храмі. Після цього віряни збиралися разом за столом. Будь-які страви зі свята заборонялося викидати. Крихти від хліба та кашу давали курам та худобі. Таким чином, люди вірили, що вони будуть плодитися.
- Цікаво, що від Собору Іоана Хрестителя настає період, під час якого можна гуляти весілля та влаштовувати святкування. Жінкам дозволялося займатися рукоділлям – вишиванням та шиттям. Дівчата навіть організовували вечорниці, під час яких кожна мала певне заняття. Протягом посиденьок молодиці обмінювалися новинами, співали та гарно проводили час.
- Також зранку 7 січня віряни мали традицію – пити воду, яку заздалегідь освячували в храмі на свято Водохреща. Вважалося, що тоді людина матиме міцне здоров'я та силу.