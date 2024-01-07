Собор святого Предтечи в Украине отмечают сразу после Крещения. В этот день люди пьют воду, которую освящают в реке накануне. Какие традиции существуют в День Иоанна Крестителя – расскажет 24 Канал.

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История праздника

Иоанн Предтеча – уважаемый человек в христианской вере. Ведь именно тот человек, который искренне верил, что Иисус Христос станет Спасителем человечества. Впоследствии именно Предтеча крестил Иисуса в реке Иордан. Также тогда могли принять обряд крещения все желающие.

Известно, что Иоанна назвали именно Предтечей, поскольку он совершал проповеди о приходе на землю Мессии. Впоследствии произошло упрощение его имени, как Иоанн Креститель.

Царь Ирод был зол тем, что Иоанн верный Сыну Божьему и придерживается его идей. Поэтому он приказал казнить Предтечу. Мужчина погиб как мученик – ему отрезали голову.

Традиции праздника