З Днем інженерних військ в Україні 2025: найтепліші привітання у картинках і прозі

Що цікаво, його офіційно встановили у 1999 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми, пише 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради. З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем інженерних військ України в прозі й картинках.

День інженерних військ України 2025: як привітати у картинках і прозі?

З щирого серця вітаю вас з Днем інженерних військ! Ви надійні, сміливі воїни і гідно несете свою службу. Пишаємося вами і бажаємо, щоб це свято запам'яталося і довго зігрівало душу! Бажаємо вам миру, добра, сили і здоров'я! Нехай до вас часто приходять з дому теплі звісточки, рідні віддано чекають, а дружба з товаришами буде міцною і надійною!

***

Хочу висловити свої слова привітання в День інженерних військ України і сказати вам: доброї служби, світлих благородних умів; міцного здоров'я, справжньої відваги і мужності; терпіння в роботі; тепла в особистому житті і сім'ї. Нехай вдома завжди чекають рідні та близькі, а на службі виручають вірні бойові товариші. Слава Україні!

Привітання з Днем інженерних військ 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю службовця інженерних військ зі святом! Нехай по збудованих тобою мостах несуться мирні потяги. Нехай по прокладених дорогах курсують цивільні автомобілі. Зі святом тебе!

***

Сьогодні твоє свято – День інженерних військ! Прийми від мене найщиріші вітання! Завдяки тобі і таким же сміливим хлопцям, як і ти, ми можемо не хвилюватися за безпеку України і спати спокійно. Бажаю тобі, щоб твої навички більше ніколи не стали в нагоді, щоб в Україні назавжди настав мир!

Привітання з Днем інженерних військ 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем інженерних військ! Бажаю впевненості в своїх силах, справжньої дружби, довіри з колегами, успішного вирішення поставлених завдань. Нехай вдома завжди чекають і люблять рідні та близькі люди!

***

Привітання з Днем інженерних військ 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ти служиш у військах особливого роду, поєднуючи геніальний розум і відвагу, а також, звичайно ж, добру вдачу з якою завжди на хорошому рахунку у товаришів по службі і начальства! Вітаю з Днем інженерних військ! Нехай твої концепції завжди будуть до місця!