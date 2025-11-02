24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цього імені. Більше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 2 листопада?

2 листопада в Україні День ангела святкують власники імені Костянтин. Воно має латинське коріння та означає постійний або стійкий.

У сучасному світі так часто називають доброзичливих та товариських хлопчиків, які можуть легко стати лідерами та згуртувати навколо себе команду однодумців.

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе!

Вітаю тебе з Днем ангела, нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів та дарує мир і спокій твоїй душі. Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений радості та любові, а твоє серце ніколи не знало смутку. Нехай доля буде щедрою до тебе, даруючи щастя та успіх у всіх починаннях. І нехай віра, надія і любов будуть твоїми вірними супутниками на життєвому шляху.

У цей особливий день, нехай твій ангел-охоронець наповнить життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Хай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна твоя мрія нехай збувається з легкістю крил ангела. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від усього злого. З Днем ангела!

З Днем ангела! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.