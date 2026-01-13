Як дізнатися свою долю та ім'я судженого у Старий Новий рік 2026 – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Не пропустіть Старий Новий рік 2026: що це за свято та чи варто його відзначати в Україні

Як дізнатися ім'я судженого на Старий Новий рік 2026?

Ворожіння на папірцях

Це один із найпростіших та найпопулярніших методів ворожіння на Старий Новий рік. Перед сном наріжте багато маленьких папірців. Потім на кожному з них напишіть чоловіче ім'я. Далі покладіть їх усі під свою подушку. Прокинувшись вранці, не встаючи з ліжка і не дивлячись, витягніть перший-ліпший папірець. Ім'я, яке ви побачите, і належатиме вашому судженому.

Ворожіння на вулиці

Рівно опівночі потрібно вийти на вулицю та запитати ім'я у першого чоловіка, якого ви зустрінете на своєму шляху. Вважається, що саме так зватимуть вашу майбутню другу половинку.

Ба більше, зверніть увагу на зовнішність перехожого. Кажуть, що наречений буде чимось схожий на нього, якщо не обличчям, то статками чи характером.

Ворожіння на яблуках

Для цього способу вам варто взяти велике гарне яблуко і ніж. Намагайтеся зрізати шкірку фрукта однією довгою суцільною стрічкою, не розриваючи.

Коли закінчите, то киньте її через ліве плече, а потім подивіться, як вона впала на підлогу. Форма, яку утворила шкірка, підкаже першу літеру імені вашого нареченого.

Ворожіння на шкірці яблука / Фото Freepik

Ворожіння на воді та шкаралупі

Це ворожіння ідеально підходить для компанії дівчат. Наберіть у миску води та на її краях прикріпіть смужки паперу з чоловічими іменами. Далі візьміть половинку шкаралупи волоського горіха і закріпіть у ній маленьку свічечку. Потім запаліть її та пустіть "човник" на середину води.

До якого папірця з іменем підпливе шкаралупа і підпалить його – так і зватимуть судженого. Однак якщо "човник" перевернеться чи потоне, то заміжжя цьогоріч чекати не варто.

Ворожіння на цибулинах

Якщо у вас є кілька залицяльників і ви не знаєте, кого обрати, то візьміть кілька цибулин. На кожній з них напишіть ім'я хлопця, поставте їх у воду, щоб проростали.

Яка цибулина проросте першою – від того чоловіка і чекайте пропозиції руки та серця.

Чи можна ворожити християнам?