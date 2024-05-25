Вважається, що філологія зародилася у Стародавній Греції. Ще тоді слово було зброєю людей. Адже вони могли висловлювати власну думку, обговорювати закони, які приймалися, та виступати на публічних заходах.
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Щороку в українські університети на філологічний факультет вступають багато абітурієнтів. Деякі з них у майбутньому стають хорошими спеціалістами. Тож сьогодні ви точно знайдете знайомих, яких потрібно привітати з професійним святом. Добірку найгарніших картинок підготував LifeStyle 24.
День філолога 2024: картинки-привітання
З професійним святом, філологи / Фото sviato.top
З професійним святом, філологи / Фото Amazing Ukraine
З професійним святом, філологи / Фото Amazing Ukraine
З професійним святом, філологи / Фото art-shop.com.ua
З професійним святом, філологи / Фото Інститут мовознавства імені O.O.Потебні НАН України
З професійним святом, філологи / Фото Радіо MAXIMUM
З професійним святом, філологи / Фото with_love_card
З професійним святом, філологи / Фото Joy Pup
З професійним святом / Фото v24.com.ua
З професійним святом, філологи / Фото Amazing Ukraine
Дорогі філологи, щиро вітаємо вас зі святом. Бажаємо досягати неймовірних успіхів у кар'єрі, з гідністю долати всі труднощі та прославляти свою професію.