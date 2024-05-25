У народі кажуть, що людині, яка хворіє, сьогодні слід носити сорочку білого кольору, аби швидше стати на ноги. До речі, темні речі у цей день краще не одягати, щоб не накликати біду, зазначає LifeStyle 24.

Важливо Страсний тиждень, Великдень та інші релігійні свята: православний календар на травень 2024

Третє віднайдення голови Івана Предтечі

Третій раз голову Івана Предтечі знайшли у 850 році. Тоді у Константинополі була дуже неспокійна ситуація, адже у заслання відправили Івана Золотоустого. Спершу голова Предтечі була у місті Емес. Однак згодом її віднесли у Комани – тоді почали нападати сарацини. Коли християн переслідували та тривала боротьба з іконами, святиню закопали у землю.

Одного разу Патріарх Ігнатій дізнався, де знаходиться голова Івана Предтечі. Це сталося, коли чоловік молився. Її віднайшли посланці імператора, які залишили святиню у Константинополі. Зараз голова – на горі Афон.

Що не можна робити

Не рекомендується влаштовувати генеральне прибирання.

Не варто виходити на росу без взуття, інакше захворієте.

Не можна плювати на землю, бо притягнете у життя біди.

Народні прикмети

Якщо буде гриміти, то незабаром почнеться злива.

Якщо почуєте, що квакають жаби, то чекайте на потепління.

Якщо вдень буде спекотно, то восени дощитиме.

Що ще відзначають

25 травня люди святкують День філолога. Ця професія досі залишається досить популярною. Щороку українські університети випускають багато спеціалістів. Тож вітаємо усіх причетних з професійним святом.

Також на сьогодні припадає щорічне свято – Всесвітній день хірургії. Під час події людям традиційно розповідають про те, наскільки важливо мати якісну хірургію. Зокрема, наголошують, що лікарям потрібно постійно вчитися.