День енергетика запровадила Президія Верховної Ради СРСР 23 травня 1966 року. Тоді був виданий відповідний Указ. Згодом Радянський Союз розпався, однак, в деяких країнах свято залишилось. Зокрема, в Україні День енергетика затвердили 12 листопада 1993 року. Дату вирішили не змінювати.

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Вже другий рік українські енергетики показують свій професіоналізм. Адже Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України, а наші спеціалісти швидко та якісно борються з наслідками. Минулу осінь та зиму українці здебільшого провели в темряві. Однак завдяки роботі енергетиків світло таки з'являлося у будинках.

Редакція 24 Каналу хоче привітати всіх енергетиків України з їхнім професійним святом. Дякуємо за вашу нелегку працю та публікуємо добірку чудових картинок.

День енергетика: привітання у картинках

День енергетика / Фото art-shop.com.ua

День енергетика / Фото UAportal

День енергетика / Фото art-shop.com.ua

День енергетика / Фото "Главред"

День енергетика / Фото "Факти ICTV"

День енергетика / Фото NV

День енергетика / Фото "Главред"

День енергетика / Фото NV