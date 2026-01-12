Це день, коли батьки по всьому світу вітають своїх красунь, дякуючи їм за те, що вони просто є. З нагоди свята 24 Канал підготував гарні привітання зі Всесвітнім днем доньки у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм найближчим і подаруйте їм позитивні емоції 12 січня.

Всесвітній день доньки 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Донечко, ти моє серденько, бажаю тобі ніжності, тепла, щоб всі твої плани завершились перемогою! Хай серед друзів завжди будуть тільки надійні люди і ти ніколи не знала горя! Я тебе дуже люблю!

***

Миле моє рідне сонечко, вітаю тебе з Днем доньки! Ти наповнюєш моє життя радістю і найбільше я хочу, щоб все в тебе було якнайкраще! Бажаю тобі успіхів і щоб збулись всі мрії!

Привітання зі Всесвітнім днем доньки 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

***

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

Привітання зі Всесвітнім днем доньки 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Люба моя дитино, вітаю тебе з прекрасним святом – Днем доньки! Бажаю тобі здоров'я і неземного щастя! Хай поряд з тобою завжди будуть тільки добрі люди!

***

Вітаю тебе, дорога донечко! Бажаю залишатися завжди яскравою зіркою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і любові.

Привітання зі Всесвітнім днем доньки 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Донечко, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничко моя,

Щиро вітаю тебе, моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров'я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе щоб був із любов'ю,

Щоб ти, красунечко, рада була!

***

У День дочки тебе я, доню, вітаю.

Тільки радість та щастя у долі бажаю.

Знай, з тобою завжди я поруч, все зрозумію, допоможу,

Від вітрів та ураганів, моє серденько, тебе збережу.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.