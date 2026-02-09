У цей день наші предки молилися про зцілення зубного болю. Про Дні ангела й інші свята 9 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Никифора

В Антіохії Сирійській мешкав праведний Никифор, якого пов'язувала міцна дружба з пресвітером Саприкієм. Та одного разу між чоловіками сталася сварка, що поклала край їхньому спілкуванню. Никифор щиро прагнув примирення і просив вибачення, але священник відмовлявся відновити спілкування. У ті часи почалися жорстокі гоніння на християн. Одного дня Саприкія схопили і засудили до страти через відданість вірі. Водночас Никифор забув усі образи та хотів врятувати свого друга. Втім, в останню мить, Саприкій злякався та зрікся Ісуса, погодившись принести жертву язичницьким ідолам. Никифор був приголомшений таким вчинком чоловіка. Не вагаючись, він звернувся до катів з проханням стратити його замість Саприкія. Так, святий Никифор прийняв мученицьку смерть, віддавши життя за Христа.

Хто святкує День ангела 9 лютого?

За новоюліанським календарем, 9 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Василь, Геннадій та Іван.

Що ще відзначають?