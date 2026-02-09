Що цікаво, дата святкування обрана невипадково. Вона пов'язана з Днем вшанування християнської мучениці Аполлонії Олександрійської, яку вважають покровителькою всіх, хто страждає від зубного болю, та стоматологів. З цієї нагоди 24 Канал підготував привітання з Міжнародним днем стоматолога у картинках, прозі й віршах.
Міжнародний день стоматолога 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від душі бажаю великої майстерності та невичерпних сил, бравого таланту і чудових робіт, чудового настрою та високого достатку, добробуту в діяльності і щастя в житті.
Всі професії важливі, всі професії потрібні. Хочеться сказати величезне спасибі вам за професіоналізм та відданість справі. Нехай все, що повинно бути для щастя, неодмінно буде. А кожен день стане ще одним приводом для того, щоб довести, що ваші успіхи непохитні.
Привітання з Міжнародним днем стоматолога 2026 / Колаж 24 Каналу
З Міжнародним днем стоматолога,
Вас сьогодні весь світ вітає.
І здоров'я і щастя величезного,
Добробуту вам бажає.
Людям посмішки прекрасні даруєте,
Спеціаліст ви просто від Бога.
Нехай всипана трояндами червоними,
На шляху до радості буде дорога.
Усі здорові зуби – ваша заслуга,
Нехай у житті не буде недуги!
Хай вдячність людей зігріває завжди,
І радість в роботі приносить плоди!
Привітання з Міжнародним днем стоматолога 2026 / Колаж 24 Каналу
Вітаю з Міжнародним днем стоматолога! Хочу побажати великої удачі і неминучого успіху, відмінної роботи та бравої майстерності, високого достатку і безсумнівного професіоналізму, щастя в особистому житті і щирої любові рідних сердець.
Вітаю тебе з твоїм професійним святом – Міжнародним днем стоматолога! Дякую за те, що ти і твої колеги даруєте нам сліпучі і здорові усмішки! Я бажаю, щоб ти щодня чув слова вдячності від своїх пацієнтів!
Привітання з Міжнародним днем стоматолога 2026 / Колаж 24 Каналу
Лікуєш ти усмішки гарно й ретельно,
Здоров'я бажаю – простого й безмежного!
Нехай у житті буде все, як потрібно,
Успіх, достаток, любов і повага!
З Днем стоматолога вас вітаю!
Твердості духу і щастя бажаю!
Нових відкриттів у вашій професії,
Щоб усмішки ви робили все кращі.
Добрих, успішних, надійних клієнтів.
Багато прекрасних й веселих моментів.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.