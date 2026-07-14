Президент України заснував це свято своїм Указом у 2021 році під час святкування 30-ї річниці Незалежності. А згодом Верховна Рада закріпила цей день на законодавчому рівні.

День Української Державності: історія і значення свята

Спершу українці відзначали це свято 28 липня. Однак у 2023 році перехід Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар змістив дату святкування на 15 липня. Тож тепер нова дата чітко збігається з Днем Хрещення Руси-України та днем пам'яті князя Володимира Великого. Саме цей правитель запровадив християнство як державну релігію Русі, а також зміцнив систему управління державою та суттєво розширив її кордони.

Важливим символом цього свята є наш Державний Герб – Тризуб. Він безпосередньо пов'язує сучасну Україну з державою Володимира Великого. Адже саме цей знак князь використовував як свій особистий герб та карбував на перших золотих і срібних монетах Русі.

Історія і значення Дня Державності в Україні / Фото Magnific

Головний сенс Дня державності – показати, що історія України ніколи насправді не переривалася, і наша держава народилася не тридцять років тому. Цей шлях починається від давньої Русі з центром у Києві, далі були Галицько-Волинське князівство, козацька доба та Військо Запорозьке. На початку XX століття українці створили Українську Народну Республіку на наддніпрянських землях та Західноукраїнську Народну Республіку на Галичині, які згодом об'єдналися в одну державу. Пізніше була Карпатська Україна, а у 1991 році українці остаточно відновили незалежність.

У сучасному світі, коли українські захисники та захисниці на фронті щодня стримують повномасштабну російську агресію, це свято набуває особливого сенсу. Воно слугує потужною зброєю в інформаційній та культурній боротьбі. День Державності впевнено руйнує ворожі історичні міфи та імперські наративи, якими Росія роками намагалася виправдати свої загарбницькі плани й заперечити існування української нації. Ця дата щороку нагадує кожному з нас про цінність власного дому, силу нашого коріння та непохитну волю українців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи буде додатковий вихідний на День Української Державності.