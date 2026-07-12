Що цікаво, дата Дня Української Державності символічно збігається з Днем хрещення Київської Русі. Для кожного з нас це чудова нагода згадати видатних предків, які століттями виборювали незалежність і закладали фундамент суверенної держави.

Коли День Української Державності у 2026 році: чи буде додатковий вихідний

Цього року важлива дата припадає на середу, 15 липня, тож святкування відбудеться в самому розпалі робочого тижня. Багатьох українців цікавить питання відпочинку, але офіційного додаткового вихідного дня ніхто не матиме. Через дію воєнного стану в країні законодавство скасовує всі додаткові святкові дні, тому середина липня буде звичайним, повноцінним робочим днем для більшості громадян як у державному, так і в приватному секторах.

Попри відсутність додаткового відпочинку та звичний робочий ритм, цей день не втрачає свого глибокого значення. Він залишається важливою нагодою для кожного з нас зупинитися на мить та підтримати тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає цю саму державність. Навіть на робочому місці чи в колі колег ми можемо згадати власну історію, одягнути вишиванку або долучитися до благодійного збору на користь Збройних Сил України.

День Української Державності – дата свята / Фото Magnific

Головний сенс Дня Української Державності полягає в тому, щоб повернути суспільству правдиву історію, яку вороги століттями намагалися переписати або спотворити. Наше минуле чітко доводить, що українці мають глибокі державотворчі традиції та міцне коріння, якими варто пишатися щодня, незалежно від червоних позначок у робочому календарі. До того ж це свято допомагає нам краще зрозуміти, за що саме ми боремося сьогодні та яку спадщину передамо наступним поколінням.

Звісно, поточні реалії війни вносять свої корективи в масштабні святкування, тому безпека людей залишається на першому місці. Усі заплановані офіційні заходи, просвітницькі акції та патріотичні зустрічі у столиці та регіонах пройдуть із суворим дотриманням безпекових правил. А в разі оголошення повітряної тривоги їх одразу призупинять, щоб учасники могли перейти до найближчих укриттів.

До речі, 15 липня українці також вшановуватимуть пам'ять рівноапостольного князя Володимира Великого.