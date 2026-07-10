Цей день об'єднує мільйони людей навколо спільних цінностей, спонукаючи кожного з нас згадати про доленосні рішення, які назавжди змінили історію України. Детальніше про дату цього свята – розповідає 24 Канал.

Коли буде День князя Володимира у 2026 році

Цьогоріч 15 липня віряни Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Раніше українці звикли відзначати цей день наприкінці місяця, 28 липня. Однак після успішного переходу на новоюліанський церковний календар дата змістилася на тринадцять днів раніше.

Завдяки цій реформі день пам'яті видатного київського правителя тепер символічно збігається з Днем Української Державності та Днем хрещення Русі-України.

Князь Володимир Великий / Фото Фонду пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія

Князь Володимир увійшов в історію як далекоглядний та рішучий реформатор, який у 988 році запровадив християнство як єдину державну релігію. Цей крок докорінно змінив світогляд та побут тогочасного суспільства. До того ж це рішення вивело Київську Русь на європейську політичну арену, зміцнивши дипломатичні зв'язки з провідними країнами та імперіями.

Окрім глобальних геополітичних здобутків, правитель заклав міцний фундамент для культурного розквіту своєї держави. Зокрема, він активно будував храми, відкривав перші заклади освіти, розвивав писемність та карбував власну монету. Ба більше, князь постійно дбав про незахищених містян, за що в народних переказах отримав тепле та щире прізвисько "Ясне Сонечко".

До речі, наша редакція вже писала матеріал про те, коли буде День ангела Володимира у 2026 році.