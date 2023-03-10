День Державного гімну Кабінет Міністрів України затвердив у 2021 році. Відтоді це свято почали відзначати на державному рівні, інформує 24 Канал.

Читайте також "Борітеся – поборете, вам Бог помагає": цитати Тараса Шевченка, які стали пророчими

Історія створення Державного гімну України

Відомо, що текст Державного гімну України написав фольклорист та поет Павло Чубинський. Існує версія, що це сталося на одній з вечірок у Києві, де студенти виконували сербські народні пісні.

На створення вірша автора надихнула композиція, де були рядки про свободу. Після почутого Павло Чубинський пішов в іншу кімнату, де за декілька годин написав патріотичну поезію "Ще не вмерла Україна". У 1963 році вірш опублікували у львівському виданні "Мета".



Текст Павла Чубинського у виданні "Мета" / Фото galinfo

Цікаво, що поряд з ним на сторінках журналу була також поезія "Іван Підкова" Тараса Шевченка, яка мала схожі рядки: "Панували, добували / І славу і волю…"

Згодом священник Михайло Вербицький створив музику до тексту "Ще не вмерла Україна". Він прочитав вірша саме у журналі "Мета". Спочатку композитор написав мелодію для одноосібного співу під гітару, а пізніше і для хору. У 1885 році текст музики надрукували в збірці "Кобзар".

На початку 20 століття пісня "Ще не вмерла Україна" стала популярною серед українських інтелектуалів. Твір став гімном, який надихнув не одне покоління на боротьбу за свободу проти ворогів.

Цікаві факти про Державний гімн України

Оригінал тексту та музики гімну, які написані рукою авторів, сьогодні зберігаються в Науковій бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові.

Існує думка, що деякий час автором вірша "Ще не вмерла України" вважали Тараса Шевченка.

Пісня "Ще не вмерла Україна" була національним гімном за часів УНР та ЗУНР.

Вперше на офіційному рівні "Ще не вмерла України" стала гімном Карпатської України 15 березня у 1939 році.

У Радянському Союзі пісню не ухвалили гімном УРСР, адже текст суперечив комуністичній ідеології.

Музику гімну Верховна Рада України затвердила 15 січня 1992 року, а текст – 6 березня 2003 року. Тоді виправили рядок "Ще не вмерла Україна" на "Ще не вмерла України".



Цікаві факти про гімн України / Фото Canva