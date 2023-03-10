День Государственного гимна Кабинет Министров Украины утвердил в 2021 году. С тех пор этот праздник начали отмечать на государственном уровне, информирует 24 Канал.

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История создания Государственного гимна Украины

Известно, что текст гимна написал фольклорист и поэт Павел Чубинский. Есть версия, что это произошло на одной из вечеринок в Киеве, где студенты исполняли сербские песни.

На создание стихотворения автора вдохновила композиция, где были строчки о свободе. После услышанного Павел Чубинский ушел в другую комнату, где через несколько часов написал патриотическую поэзию "Еще не умерла Украина". В 1963 году стихотворение опубликовали во львовском издании "Цель".



Текст Павла Чубинского в издании "Цель" / Фото galinfo

Интересно, что рядом с ним на страницах журнала была также поэзия "Иван Пидкова" Тараса Шевченко, которая имела похожие строки: "Господили, добывали / И славу и волю…"

Впоследствии священник Михаил Вербицкий создал музыку в текст "Еще не умерла Украина". Он прочитал стихотворение именно в журнале "Цель". Сначала композитор написал мелодию для единоличного пения под гитару, а позже и для хора. В 1885 году текст музыки напечатали в сборнике "Кобзарь".

В начале 20 века песня "Еще не умерла Украина" стала популярной среди украинских интеллектуалов. Произведение стало гимном, вдохновившим не одно поколение на борьбу за свободу против врагов.

Интересные факты о Государственном гимне Украины

Оригинал текста и музыки гимна, написанные рукой авторов, хранятся в Научной библиотеке имени Василия Стефаника во Львове.

Существует мнение, что некоторое время автором стихотворения "Еще не умерла Украина" считали Тараса Шевченко.

Песня "Еще не умерла Украина" была национальным гимном при УНР и ЗУНР.

Впервые на официальном уровне "Еще не умерла Украина" стала гимном Карпатской Украины 15 марта в 1939 году.

В Советском Союзе песню не приняли гимном УССР, ведь текст противоречил коммунистической идеологии.

Музыку гимна Верховная Рада Украины утвердила 15 января 1992, а текст – 6 марта 2003 года. Тогда исправили строчку "Еще не умерла Украина" на "Еще не умерла Украины".



Интересные факты о гимне Украины / Фото Canva