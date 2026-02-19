Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України встановила тризуб Малим гербом України. З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував патріотичні привітання з Днем Державного Герба України у картинках, прозі й віршах.
День Державного Герба України 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
Вітаю з Днем українського герба! Залишаймось гідними цього величного символу київських князів! Нехай наш прапор завжди майорить серед прапорів вільних європейських держав, а герб і далі символізує той важкий трагічний шлях, який пройшли українці, щоб відстояти право на демократичне майбутнє та незалежність!
***
З Днем Герба, українці! Цей наш символ доводить, що пройшовши крізь століття боротьби та поневолення ми змогли зберегти свою державу! Зараз, як і багато років тому, ми змушені захищати своє право на вільне життя від сусіднього агресора. Попри все, ми сильний народ і дочекаємось мирного неба!
Привітання з Днем Державного Герба України 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Наш герб – тризуб,
Це воля, слава й сила;
Наш герб – тризуб.
Недоля нас косила,
Та ми зросли, ми є,
Ми завжди будем,
Добро і пісню несемо
Ми людям.
***
З цим знаменним світлим днем
Вас вітаємо щиро нині,
Хай герб сяє над усім,
Гордість наша в Україні!
Привітання з Днем Державного Герба України 2026 / Колаж 24 Каналу
***
З Днем Державного Герба України! Тризуб був і залишається символом прагнень нашого народу до волі, незалежності та процвітання, символізуючи для українців в усьому світі нерозривний зв’язок із Батьківщиною. Вітаю! Будьмо гідними нашої історії і тих завдань, які стоять перед Українською Державою сьогодні!
***
Сьогодні важливе свято – День герба! Того самого, що носять на шевронах українські захисники. Того самого, що пройшов крізь століття і супроводжував українців на шляху, єднаючи проти агресора та зовнішніх загроз. Хай він завжди буде частиною нашої вільної країни!
Привітання з Днем Державного Герба України 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Тризуб, немов сім'я єдина,
Де тато, мама і дитина
Живуть у мирі і любові
В Україні вольній, новій.
***
Тризуб сяє золотий,
Символ слави і держави,
Він у серці назавжди
Наш народ єднає вправно.
