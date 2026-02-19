Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України встановила тризуб Малим гербом України. З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував патріотичні привітання з Днем Державного Герба України у картинках, прозі й віршах.

День Державного Герба України 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

Вітаю з Днем українського герба! Залишаймось гідними цього величного символу київських князів! Нехай наш прапор завжди майорить серед прапорів вільних європейських держав, а герб і далі символізує той важкий трагічний шлях, який пройшли українці, щоб відстояти право на демократичне майбутнє та незалежність!

З Днем Герба, українці! Цей наш символ доводить, що пройшовши крізь століття боротьби та поневолення ми змогли зберегти свою державу! Зараз, як і багато років тому, ми змушені захищати своє право на вільне життя від сусіднього агресора. Попри все, ми сильний народ і дочекаємось мирного неба!

Привітання з Днем Державного Герба України 2026 / Колаж 24 Каналу

Наш герб – тризуб,

Це воля, слава й сила;

Наш герб – тризуб.

Недоля нас косила,

Та ми зросли, ми є,

Ми завжди будем,

Добро і пісню несемо

Ми людям.

З цим знаменним світлим днем

Вас вітаємо щиро нині,

Хай герб сяє над усім,

Гордість наша в Україні!

Привітання з Днем Державного Герба України 2026 / Колаж 24 Каналу

З Днем Державного Герба України! Тризуб був і залишається символом прагнень нашого народу до волі, незалежності та процвітання, символізуючи для українців в усьому світі нерозривний зв’язок із Батьківщиною. Вітаю! Будьмо гідними нашої історії і тих завдань, які стоять перед Українською Державою сьогодні!

Сьогодні важливе свято – День герба! Того самого, що носять на шевронах українські захисники. Того самого, що пройшов крізь століття і супроводжував українців на шляху, єднаючи проти агресора та зовнішніх загроз. Хай він завжди буде частиною нашої вільної країни!

Привітання з Днем Державного Герба України 2026 / Колаж 24 Каналу

Тризуб, немов сім'я єдина,

Де тато, мама і дитина

Живуть у мирі і любові

В Україні вольній, новій.

Тризуб сяє золотий,

Символ слави і держави,

Він у серці назавжди

Наш народ єднає вправно.

