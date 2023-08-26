Далекобійники, у вас сьогодні свято: привітання у віршах, прозі та картинках з професійним днем

День далекобійника відзначають в останню суботу серпня. Цьогоріч припадає на 26 число. Його не святкують на державному рівні, лише у колі близьких і рідних.

Далекобійником називають водія вантажного автомобіля, який перевозить вантажі на різні відстані. Займатися перевезеннями можуть як всередині країни, так і за кордоном. Такі люди ідеально повинні знати правила дорожнього руху та нормативи вантажних перевезень. 24 Канал пропонує привітати знайомих далекобійників віршами, прозою і картинками.

Зверніть увагу Новий календар не вплинув: які релігійні свята не переносяться цього року

Професія з'явилась вперше в США, Канаді та Австралії. З плином часу розповсюдилась по всьому світу й вже у 20 столітті стала широко популярною. Свято відзначають у родинному колі чи серед друзів і колег.

Цікаві факти про далекобійників

Далекобійники у вантажних транспортних засобах перевозять дуже різні товари : предмети одягу, продовольство, важке технічне обладнання.

: предмети одягу, продовольство, важке технічне обладнання. Щохвилини понад 1,7 мільйона представників цієї професії перебувають у дорозі по всьому світу.

Якщо ви потрапляєте в затори й думаєте, що через вантажівку, яка повільно їде, пам'ятайте, що це не через водія. Тому що компанії наказують своїм водіям дотримуватися безпечної для вантажівок швидкості.

й думаєте, що через вантажівку, яка повільно їде, пам'ятайте, що це не через водія. Тому що компанії наказують своїм водіям дотримуватися безпечної для вантажівок швидкості. У 70-х роках минулого століття зародилась традиція комунікації між водіями за допомогою дальнього світла. Водій може повідомити свого колегу про щось, наприклад, про присутність поліції. Або навпаки – висловити вдячність, що його пропустили в заторі.

Привітання з Днем далекобійника у прозі

Ти постійно знаходишся в дорозі. Далекобійнику, твоя праця важка та важлива. Ми бажаємо тобі гідної оплати, гарних доріг та легких поїздок.

***

Вітаю з Днем далекобійника! Я тобі бажаю легких доріг, повного бака та чудових маршрутів. Бажаю тобі достатку та щастя.

***

З Днем далекобійника! Від рейсу до рейсу ти ледве встигаєш відпочити. Викраде свято сили? Навпаки, обдарує ними! Тому, поспішай до столу, за яким тобі відведено почесне місце, келих підіймай вище, посміхайся і неодмінно поділися з нами якою-небудь цікавою історією!



З Днем далекобійника / Фото "Факти"

Вітаю тебе з твоїм святом – Днем далекобійника! Бажаю, щоб твоя дорога завжди була рівною та плавною. Нехай на твоєму шляху зустрічаються добрі супутники. Ще бажаю, щоб будь-яка дорога, якою б не була, вела додому! Будь завжди бадьорим та веселим.

***

Вітаю з Днем далекобійника. Нехай будь-яка дорога стелиться гладкою стрічкою, нехай будь-яка поїздка буде щасливою і спокійною. Бажаю сили, впевненості, мужності, витримки, завжди гарного настрою і доброї надії на краще. Нехай вдома чекає улюблена сім'я, нехай близькі в тебе щиро вірять, нехай в потрібну хвилину поруч будуть надійні товариші, нехай кожен день обіцяє тобі удачу та успіх.



З Днем далекобійника / Фото Vitannya.in

Вітаю з Днем далекобійника! Який вже кілометр по лічильнику пішов – не злічити, і часом втома так і валить з ніг, вабить з-за керма… Але робота, як і транспорт твій величезний, не може чекати й ти мчиш вперед на граничній швидкості! Зі святом тебе, далекобійник! Легких тобі доріг!

Привітання з Днем далекобійника у віршах

Стелиться дорога сірим полотном,

Радіо співає про щось щиросердечне.

Далекобійник в рейсі – значить, все шляхом.

Підсобить, підкине – хлопець він душевний.

Далекобійникові у святковий деньок

Хочу побажати удачі та здоров’я.

Тільки легких і простих доріг,

Жити з надією, вірою і великою любов’ю!



З Днем далекобійника / Фото "Факти"

Під стукіт коліс, і шум дороги,

Нехай підуть твої тривоги.

Хочемо привітати з професійним днем,

Нерозлучні будьте зі своїм сталевим конем.

***

"Шкалить" кілометрів лічильник

На сталевому коні твоєму.

Вітаю, далекобійник,

З професійним твоїм днем!

Ангел хай в дорозі допоможе,

Будинок затишний чекає завжди,

Ніколи не зможе знайти

Навіть дрібна біда!



З Днем далекобійника / Фото УНІАН

Вдалих доріг і гарної погоди,

Йдуть нехай скоріше негаразди!

Далекобійник, бажаємо тобі від душі

Надійної машини, та й ти не поспішай.

Їзда нехай буде відмінною, комфортною

І радість завжди приносить тобі!

А вдома нехай чекають з величезною любов’ю,

Адже щастя водій цілком гідний!

***

Ні цвяха тобі, ні жезла,

Далекобійник дорогий…

Щоб звучала тільки пісня,

Душу тішила собою.

Вервечкою кілометри,

Вдалину дорога біжить,

І тільки вітер попутний

Злегка смикає ворота…

Нехай не попадеться пробка на дорозі,

Я тобі бажаю короткий шлях знайти,

Не зустрічай перешкод, не зустрічай ДАІ,

Просто їдь прямо, додому кермуй.



З Днем далекобійника / Фото Art-shop

З Днем далекобійника вітаю,

Здоров’я, щастя і терпіння бажаю,

Нехай зеленим світлом займається світлофор,

Не вмирає на дорозі твій мотор.

І фари світять, немов яскраві очі,

Не випускає повітря колеса,

І нехай завжди супроводжує удача,

Чим раніше виїдеш, тим будеш вдома раніше.