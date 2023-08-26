Далекобійником називають водія вантажного автомобіля, який перевозить вантажі на різні відстані. Займатися перевезеннями можуть як всередині країни, так і за кордоном. Такі люди ідеально повинні знати правила дорожнього руху та нормативи вантажних перевезень. 24 Канал пропонує привітати знайомих далекобійників віршами, прозою і картинками.
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Професія з'явилась вперше в США, Канаді та Австралії. З плином часу розповсюдилась по всьому світу й вже у 20 столітті стала широко популярною. Свято відзначають у родинному колі чи серед друзів і колег.
Цікаві факти про далекобійників
- Далекобійники у вантажних транспортних засобах перевозять дуже різні товари: предмети одягу, продовольство, важке технічне обладнання.
- Щохвилини понад 1,7 мільйона представників цієї професії перебувають у дорозі по всьому світу.
- Якщо ви потрапляєте в затори й думаєте, що через вантажівку, яка повільно їде, пам'ятайте, що це не через водія. Тому що компанії наказують своїм водіям дотримуватися безпечної для вантажівок швидкості.
- У 70-х роках минулого століття зародилась традиція комунікації між водіями за допомогою дальнього світла. Водій може повідомити свого колегу про щось, наприклад, про присутність поліції. Або навпаки – висловити вдячність, що його пропустили в заторі.
Привітання з Днем далекобійника у прозі
Ти постійно знаходишся в дорозі. Далекобійнику, твоя праця важка та важлива. Ми бажаємо тобі гідної оплати, гарних доріг та легких поїздок.
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Вітаю з Днем далекобійника! Я тобі бажаю легких доріг, повного бака та чудових маршрутів. Бажаю тобі достатку та щастя.
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З Днем далекобійника! Від рейсу до рейсу ти ледве встигаєш відпочити. Викраде свято сили? Навпаки, обдарує ними! Тому, поспішай до столу, за яким тобі відведено почесне місце, келих підіймай вище, посміхайся і неодмінно поділися з нами якою-небудь цікавою історією!
З Днем далекобійника / Фото "Факти"
Вітаю тебе з твоїм святом – Днем далекобійника! Бажаю, щоб твоя дорога завжди була рівною та плавною. Нехай на твоєму шляху зустрічаються добрі супутники. Ще бажаю, щоб будь-яка дорога, якою б не була, вела додому! Будь завжди бадьорим та веселим.
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Вітаю з Днем далекобійника. Нехай будь-яка дорога стелиться гладкою стрічкою, нехай будь-яка поїздка буде щасливою і спокійною. Бажаю сили, впевненості, мужності, витримки, завжди гарного настрою і доброї надії на краще. Нехай вдома чекає улюблена сім'я, нехай близькі в тебе щиро вірять, нехай в потрібну хвилину поруч будуть надійні товариші, нехай кожен день обіцяє тобі удачу та успіх.
З Днем далекобійника / Фото Vitannya.in
Вітаю з Днем далекобійника! Який вже кілометр по лічильнику пішов – не злічити, і часом втома так і валить з ніг, вабить з-за керма… Але робота, як і транспорт твій величезний, не може чекати й ти мчиш вперед на граничній швидкості! Зі святом тебе, далекобійник! Легких тобі доріг!
Привітання з Днем далекобійника у віршах
Стелиться дорога сірим полотном,
Радіо співає про щось щиросердечне.
Далекобійник в рейсі – значить, все шляхом.
Підсобить, підкине – хлопець він душевний.
Далекобійникові у святковий деньок
Хочу побажати удачі та здоров’я.
Тільки легких і простих доріг,
Жити з надією, вірою і великою любов’ю!
З Днем далекобійника / Фото "Факти"
Під стукіт коліс, і шум дороги,
Нехай підуть твої тривоги.
Хочемо привітати з професійним днем,
Нерозлучні будьте зі своїм сталевим конем.
***
"Шкалить" кілометрів лічильник
На сталевому коні твоєму.
Вітаю, далекобійник,
З професійним твоїм днем!
Ангел хай в дорозі допоможе,
Будинок затишний чекає завжди,
Ніколи не зможе знайти
Навіть дрібна біда!
З Днем далекобійника / Фото УНІАН
Вдалих доріг і гарної погоди,
Йдуть нехай скоріше негаразди!
Далекобійник, бажаємо тобі від душі
Надійної машини, та й ти не поспішай.
Їзда нехай буде відмінною, комфортною
І радість завжди приносить тобі!
А вдома нехай чекають з величезною любов’ю,
Адже щастя водій цілком гідний!
***
Ні цвяха тобі, ні жезла,
Далекобійник дорогий…
Щоб звучала тільки пісня,
Душу тішила собою.
Вервечкою кілометри,
Вдалину дорога біжить,
І тільки вітер попутний
Злегка смикає ворота…
Нехай не попадеться пробка на дорозі,
Я тобі бажаю короткий шлях знайти,
Не зустрічай перешкод, не зустрічай ДАІ,
Просто їдь прямо, додому кермуй.
З Днем далекобійника / Фото Art-shop
З Днем далекобійника вітаю,
Здоров’я, щастя і терпіння бажаю,
Нехай зеленим світлом займається світлофор,
Не вмирає на дорозі твій мотор.
І фари світять, немов яскраві очі,
Не випускає повітря колеса,
І нехай завжди супроводжує удача,
Чим раніше виїдеш, тим будеш вдома раніше.