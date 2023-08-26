Дальнобойщиком называют водителя грузового автомобиля, который перевозит грузы на разные расстояния. Заниматься перевозками могут как внутри страны, так и за границей. Такие люди должны знать правила дорожного движения и нормативы грузовых перевозок. 24 Канал предлагает поздравить знакомых дальнобойщиков стихами, прозой и картинками.
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Профессия появилась впервые в США, Канаде и Австралии. Со временем распространилась по всему миру и уже в 20 веке стала широко популярной. Праздник отмечают в кругу семьи или среди друзей и коллег.
Интересные факты о дальнобойщиках
- Дальнобойщики в грузовых транспортных средствах перевозят очень разные товары: предметы одежды, продовольствие, тяжелое техническое оборудование.
- Ежеминутно более 1,7 миллиона представителей этой профессии находятся в пути по всему миру.
- Если вы попадаете в пробки и думаете, что из-за медленно едущего грузовика помните, что это не из-за водителя. Потому что компании предписывают своим водителям соблюдать безопасную для грузовиков скорость.
- В 70-х годах прошлого столетия зародилась традиция коммуникации между водителями с помощью дальнего света. Водитель может сообщить своему коллеге о чем-то, например, о присутствии полиции. Или наоборот – выразить благодарность, что его пропустили в пробке.
Поздравление с Днем дальнобойщика в прозе
Ты постоянно находишься в пути. Дальнобойщику, твой труд тяжелый и важный. Мы желаем тебе достойной оплаты, хороших дорог и легких поездок.
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Поздравляю с Днем дальнобойщика! Я тебе желаю легких дорог, полного бака и отличных маршрутов. Желаю тебе изобилия и счастья.
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С Днем дальнобойщика! От рейса к рейсу ты едва успеваешь отдохнуть. Похитит праздник силы? Напротив, одарит ими! Поэтому, спеши к столу, за которым тебе отведено почетное место, бокал поднимай выше, улыбайся и непременно поделись с нами какой-нибудь интересной историей!
С Днем дальнобойщика / Фото "Факты"
Поздравляю тебя с твоим праздником – Днем дальнобойщика! Желаю, чтобы твой путь всегда был ровным и плавным. Пусть на твоем пути встречаются хорошие спутники. Еще желаю, чтобы любая дорога, какой бы ни была, вела домой! Будь всегда бодр и весел.
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Поздравляю с Днем дальнобойщика. Пусть любая дорога стелется гладкой лентой, пусть любая поездка будет счастлива и спокойна. Желаю силы, уверенности, мужества, выдержки, всегда хорошего настроения и хорошей надежды на лучшее. Пусть дома ждет любимая семья, пусть близкие тебе искренне верят, пусть в нужную минуту рядом будут надежные товарищи, пусть каждый день обещает тебе удачу и успех.
С Днем дальнобойщика / Фото Vitannya.in
Поздравляю с Днем дальнобойщика! Какой уже километр по счетчику пошел – не счесть, и порой усталость так и валит с ног, манит из-за руля… Но работа, как и твой транспорт огромный, не может ждать и ты мчишься вперед на предельной скорости! С праздником тебя, дальнобойщик! Легких тебе дорог!
Поздравления с Днем дальнобойщика в стихах
Стелющаяся дорога серым полотном,
Радио поет о чем-то душевном.
Дальнобойщик в рейсе – значит, все по пути.
Подсобит, подкинет – парень он душевный.
Дальнобойщику в праздничный день
Хочу пожелать удачи и здоровья.
Только легких и простых дорог,
Жить с надеждой, верой и большой любовью!
С Днем дальнобойщика / Фото "Факты"
Под стук колес, и шум дороги,
Пусть пойдут твои тревоги.
Хотим поздравить с профессиональным днем,
Неразлучные будьте со своим стальным конем.
***
"Шкалит" километров счетчик
На стальном коне твоем.
Приветствую, дальнобойщик,
С профессиональным твоим днем!
Ангел пусть в пути поможет,
Дом уютный ждет всегда,
Никогда не сможет найти
Даже мелкая беда!
С Днем дальнобойщика / Фото УНИАН
Удачных дорог и хорошей погоды,
Идут пусть скорее невзгоды!
Дальнобойщик, желаем тебе от души
Надежной машины, да и ты не спеши.
Езда пусть будет отличной, комфортной
И радость всегда приносит тебе!
А дома пусть ждут с огромной любовью,
Ведь счастье водитель вполне достоин!
***
Ни гвоздь тебе, ни жезл,
Дальнобойщик дорог…
Чтобы звучала только песня,
Душу тешила собой.
Вереницей километры,
Вдали дорога бежит,
И только ветер попутный
Слегка дергает ворота…
Пусть не попадется пробка на дороге,
Я тебе желаю краткий путь найти,
Не встречай препятствий, не встречай ГАИ,
Просто поезжай прямо, домой рули.
С Днем дальнобойщика / Фото Art-shop
С Днем дальнобойщика поздравляю,
Здоровья, счастья и терпения желаю,
Пусть зеленым светом занимается светофор,
Не умирает на дороге твой мотор.
И фары светят, как яркие глаза,
Не выпускает воздух колеса,
И пусть всегда сопутствует удача,
Чем раньше уедешь, тем будешь дома раньше.