Тому сьогодні варто привітати своїх рідних, друзів, колег, близьких та знайомих чоловічої статі. З нагоди свята 24 Канал підготував добірку красивих привітань.

До речі Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні

Міжнародний день чоловіків: привітання у картинках

Міжнародний день чоловіків / Фото Pinterest

Міжнародний день чоловіків / Фото Pinterest

Міжнародний день чоловіків / Фото "Уніан"

Міжнародний день чоловіків / Фото "Уніан"

Міжнародний день чоловіків / Фото "Уніан"

Міжнародний день чоловіків: привітання у віршах та прозі

У День чоловіків від серця вітаю

Всіх сильних представників землі!

І від душі їм щастя побажаю,

Щоб досягати цілей завжди могли!

Щоб жінок поважали і цінували,

Щоб кожен був прекрасним батьком!

Щоб вас завжди відчайдушно любили

А в роботі кожен був босом!

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Від щирого серця вітаю тебе з Міжнародним днем чоловіків! Я бажаю тобі великого-великого щастя. Легкого, радісного успіху, який буде супроводжувати усі твої справи і починання. Нехай тобі вдасться домогтися всього до чого прагне душа. Нехай збуваються усі надії і бажання. Зі святом!

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З днем святковим, коханий, вітаю,

Побажань моїх безліч тобі,

Чоловік ти найкращий, я знаю,

Поруч будеш в боротьбі.

Хай в житті все складається добре,

І в роботі не буде проблем,

По життю йди завжди енергійно,

В серці з добрим яскравим вогнем.

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Вітаю із Днем чоловіків! Бажаю щастя, здоров'я та гармонії. Нехай кожен твій день буде сповнений радості та досягнень! Бажаю тобі чудового здоров'я, вірних друзів поряд, сімейного щастя та професійних успіхів. Нехай збудеться все, що ти мрієш.

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Зі святом, чоловіки! Бажаю вам стабільності та впевненості у собі, нехай ваші руки завжди будуть золотими та працелюбними. Нехай ваші другі половинки завжди підтримують та надихають вас! Нехай здоров'я ніколи не підводить!