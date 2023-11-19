Поэтому сегодня следует поздравить своих родных, друзей, коллег, близких и знакомых мужского пола. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений.

Кстати говоря Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные

Международный день мужчин: поздравления в картинках

Международный день мужчин / Фото Pinterest

Международный день мужчин / Фото Pinterest

Международный день мужчин / Фото "Униан"

Международный день мужчин / Фото "Униан"

Международный день мужчин / Фото "Униан"

Международный день мужчин: поздравления в стихах и прозе

В День мужчин от сердца поздравляю

Всех сильных представителей земли!

И от души им счастья пожелаю,

Чтобы добиваться целей всегда могли!

Чтобы женщин уважали и ценили,

Чтобы каждый был прекрасным отцом!

Чтобы вас всегда отчаянно любили

А в работе каждый был боссом!

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От всего сердца поздравляю тебя с Международным днем мужчин! Я желаю тебе большого счастья. Легкого, радостного успеха, сопровождающего все твои дела и начинания. Пусть тебе удастся добиться всего, к чему стремится душа. Пусть сбываются все надежды и желания. С праздником!

***

С днем праздничным, любимый, поздравляю,

Пожеланий моих множество тебе,

Муж ты лучший, я знаю,

Рядом будешь в борьбе.

Пусть в жизни все складывается хорошо,

И в работе не будет проблем,

По жизни иди всегда энергично,

В сердце с хорошим ярким огнем.

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Поздравляю с Днем мужчин! Желаю счастья, здоровья и гармонии. Пусть каждый твой день будет полон радости и достижений! Желаю тебе отличного здоровья, верных друзей рядом, семейного счастья и профессиональных успехов. Пусть сбудется все, что ты мечтаешь.

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С праздником, мужчины! Желаю вам стабильности и уверенности в себе, пусть ваши руки всегда будут золотыми и трудолюбивыми. Пусть ваши вторые половинки всегда поддерживают вас! Пусть здоровье никогда не подводит!