Поэтому сегодня следует поздравить своих родных, друзей, коллег, близких и знакомых мужского пола. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений.
Кстати говоря Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные
Международный день мужчин: поздравления в картинках
Международный день мужчин / Фото Pinterest
Международный день мужчин / Фото Pinterest
Международный день мужчин / Фото "Униан"
Международный день мужчин / Фото "Униан"
Международный день мужчин / Фото "Униан"
Международный день мужчин: поздравления в стихах и прозе
В День мужчин от сердца поздравляю
Всех сильных представителей земли!
И от души им счастья пожелаю,
Чтобы добиваться целей всегда могли!
Чтобы женщин уважали и ценили,
Чтобы каждый был прекрасным отцом!
Чтобы вас всегда отчаянно любили
А в работе каждый был боссом!
***
От всего сердца поздравляю тебя с Международным днем мужчин! Я желаю тебе большого счастья. Легкого, радостного успеха, сопровождающего все твои дела и начинания. Пусть тебе удастся добиться всего, к чему стремится душа. Пусть сбываются все надежды и желания. С праздником!
***
С днем праздничным, любимый, поздравляю,
Пожеланий моих множество тебе,
Муж ты лучший, я знаю,
Рядом будешь в борьбе.
Пусть в жизни все складывается хорошо,
И в работе не будет проблем,
По жизни иди всегда энергично,
В сердце с хорошим ярким огнем.
***
Поздравляю с Днем мужчин! Желаю счастья, здоровья и гармонии. Пусть каждый твой день будет полон радости и достижений! Желаю тебе отличного здоровья, верных друзей рядом, семейного счастья и профессиональных успехов. Пусть сбудется все, что ты мечтаешь.
***
С праздником, мужчины! Желаю вам стабильности и уверенности в себе, пусть ваши руки всегда будут золотыми и трудолюбивыми. Пусть ваши вторые половинки всегда поддерживают вас! Пусть здоровье никогда не подводит!