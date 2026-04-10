Що цікаво, День братів і сестер створила американка Клавдія Еварт. Вона хотіла встановити свято, схоже на День матері чи День батька, але присвячене людям, з якими ми разом зростаємо. Через деякий час ідею Клавдії підтримали у США, і вже в 1998 році це свято офіційно запровадили в країні.
Наша редакція підготувала красиві привітання з Днем братів і сестер у картинках, прозі й віршах.
Теж цікаво Не лише в Страсну суботу: коли можна пекти паски на Великдень 2026
День братів і сестер 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Днем братів і сестер. Бажаю, щоб з рідною дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з ним можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров'я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.
***
Цього дня хочу побажати тобі бути найкращим братом/сестрою у цьому світі, дарувати своє добро, любов, співчуття та неймовірну підтримку щодня, ніколи не відчувати самотність і знати, що ти маєш надійне плече, попри все.
***
Пам'ятаєш, в дитинстві ми бились?
І сварились, бувало, не раз…
Ну а потім так щиро мирились –
Не могли розлучити вже нас!
Ті часи проминули миттєво,
Вже дорослі ми стали давно…
Але брат і сестра – це суттєво,
І найближчі вони все одно!
Привітання з Днем братів і сестер 2026
***
Як добре, що у мене є ти –
Рідна кров, надійна опора,
І кожен день молю я всіх святих,
Щоб між нами не траплялися сварки.
І в цей день долі дякую
За те, що ти живеш на світі цьому.
Я рідко кажу, але я люблю,
Люблю тебе, твої закиди й поради!
***
Вітаю тебе з одним із найсімейніших свят у році, з днем братів та сестер! Мати з дитинства братика чи сестричку – це велике щастя та подарунок з небес. Я бажаю, щоб твоє життя було сповнене сенсу і радості від спілкування з рідними людьми.
***
З Днем братів та сестер! Як добре, що ми є один в одного! Дякую тобі за всі твої поради, за веселі моменти та за підтримку у сумні часи! Бажаю нам, щоб наша дружба була вічною і непохитною!
Привітання з Днем братів і сестер 2026
***
У день сестер і братів
Міцних усім обіймів,
Теплих стосунків,
Радісних митей.
Жити без сварок намагайтеся,
Найчастіше обіймайтеся,
Допомогу пропонуйте
І не зраджуйте.
***
Якщо є сестра або брат,
Невимовно ти багатий,
Значить, є плече рідне,
Що підтримає в щастя, у горі.
Є, кому секрет довірити,
Чиї завжди відкриті двері,
Бережи, цінуй з пелюшок
Своїх братів і сестричок!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.