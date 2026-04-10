Що цікаво, День братів і сестер створила американка Клавдія Еварт. Вона хотіла встановити свято, схоже на День матері чи День батька, але присвячене людям, з якими ми разом зростаємо. Через деякий час ідею Клавдії підтримали у США, і вже в 1998 році це свято офіційно запровадили в країні.

Наша редакція підготувала красиві привітання з Днем братів і сестер у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм найріднішим та подаруйте їм гарний настрій.

День братів і сестер 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Днем братів і сестер. Бажаю, щоб з рідною дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з ним можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров'я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.

Цього дня хочу побажати тобі бути найкращим братом/сестрою у цьому світі, дарувати своє добро, любов, співчуття та неймовірну підтримку щодня, ніколи не відчувати самотність і знати, що ти маєш надійне плече, попри все.

Пам'ятаєш, в дитинстві ми бились?

І сварились, бувало, не раз…

Ну а потім так щиро мирились –

Не могли розлучити вже нас!

Ті часи проминули миттєво,

Вже дорослі ми стали давно…

Але брат і сестра – це суттєво,

І найближчі вони все одно!

Привітання з Днем братів і сестер 2026 / Колаж 24 Каналу

Як добре, що у мене є ти –

Рідна кров, надійна опора,

І кожен день молю я всіх святих,

Щоб між нами не траплялися сварки.

І в цей день долі дякую

За те, що ти живеш на світі цьому.

Я рідко кажу, але я люблю,

Люблю тебе, твої закиди й поради!

Вітаю тебе з одним із найсімейніших свят у році, з днем братів та сестер! Мати з дитинства братика чи сестричку – це велике щастя та подарунок з небес. Я бажаю, щоб твоє життя було сповнене сенсу і радості від спілкування з рідними людьми.

З Днем братів та сестер! Як добре, що ми є один в одного! Дякую тобі за всі твої поради, за веселі моменти та за підтримку у сумні часи! Бажаю нам, щоб наша дружба була вічною і непохитною!

Привітання з Днем братів і сестер 2026 / Колаж 24 Каналу

У день сестер і братів

Міцних усім обіймів,

Теплих стосунків,

Радісних митей.

Жити без сварок намагайтеся,

Найчастіше обіймайтеся,

Допомогу пропонуйте

І не зраджуйте.

Якщо є сестра або брат,

Невимовно ти багатий,

Значить, є плече рідне,

Що підтримає в щастя, у горі.

Є, кому секрет довірити,

Чиї завжди відкриті двері,

Бережи, цінуй з пелюшок

Своїх братів і сестричок!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.