Зі Всесвітнім днем блондинок: привітання у картинках для чарівних жінок

31 травня відзначається Всесвітній день блондинок. Тож сьогодні варто привітати усіх світловолосих красунь зі святом. Таку подію заснували для того, щоб люди зрозуміли – жінки інтелектуально розвинені незалежно від кольору волосся.

Немає точної інформації про ініціаторів свята. За першою версією, цьому посприяли події, які відбулися 9 червня 2001 року. Тоді білявки, які були адвокатками, вирішили довести колегам, що вони володіють знаннями про юриспруденцію, адже існував стереотип, що чоловіки кращі у такій сфері.

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Свято також пов'язують з премією "Діамантова шпилька", яка проходила у 2006 році. Тоді відомі білявки показала, що вони є успішними, попри безліч стереотипів та жартів, які міцно вкорінилися у суспільстві.

З нагоди Всесвітнього дня блондинок LifeStyle 24 зібрав добірку привітань у картинках. Тож надішліть їх сьогодні усім світловолосим подругам та рідним.

Всесвітній день блондинок: картинки-привітання

Привітання для блондинок / Фото Amazing Ukraine

Привітання для блондинок / Фото forumsmile.com.ua

Привітання для блондинок / Фото Amazing Ukraine

Привітання для блондинок / Фото forumsmile.com.ua

Привітання для блондинок / Фото Amazing Ukraine

Привітання для блондинок / Фото forumsmile.com.ua

Привітання для блондинок / Фото "Апостроф"

Привітання для блондинок / Фото "Апостроф"

Привітання для блондинок / Фото "Топ привітання"

Привітання для блондинок / Фото "Факти"

Дорогі білявки, вітаємо вас зі святом! Продовжуйте відстоювати свої права та боротися зі стереотипами, які поширені навіть у наш час.