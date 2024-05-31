Народні прикмети стверджують, що у цей день краще триматися якомога далі від водойм, оскільки там чатують русалки. Більше – у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті апостола від 70-ти Єрма

Єрм проживав у Каппадокії та щиро сповідував християнську віру. Однак у той час християн переслідували, тому якось схопили й чоловіка. Він не відрікся від Ісуса Христа, попри страшні муки. Святий не помер навіть тоді, коли його хотіли отруїти. Смерть прийшла до апостола лише, коли наказали стратити.

Що не можна робити

Не можна влаштовувати конфлікти.

Не варто позичати гроші, інакше прийдуть фінансові проблеми.

У цей день краще не виносьте сміття з хати.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід займатися важкою працею.

Народні прикмети

Туман – до похолодання.

Холодний день – до суворої зими.

Якщо випаде дощ, то не чекайте на хороший врожай.

Тепла погода – до щедрого врожаю вівсі й пшениці.

Що ще відзначають

31 травня люди святкують Всесвітній день блондинок. Існує думка, що вперше подія відбулася 9 червня 2001 року. Тоді білявки, які працювали адвокатками, вирішили довести чоловікам, що вони також є компетентними в юриспруденції. Також кажуть, що свято запровадили, коли у 2006 році проходила премія "Діамантова шпилька". Тоді блондинки захотіли побороти найпопулярніші стереотипи та показати, що вони – успішні жінки.

Крім того, на сьогодні припадає щорічне свято – Міжнародний день бортпровідника. Тож вітаємо усіх причетних та дякуємо за роботу.