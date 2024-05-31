Народные приметы утверждают, что в этот день лучше держаться подальше от водоемов, поскольку там подстерегают русалки. Больше – в материале LifeStyle 24.

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День памяти апостола от 70-ти Ерма Ирма

Ерм проживал в Каппадокии и искренне исповедовал христианскую веру. Однако в то время христиан преследовали, поэтому как-то схватили и мужчину. Он не отрекся от Иисуса Христа, несмотря на страшные мучения. Святой не умер даже тогда, когда его хотели отравить. Смерть пришла к апостолу только, когда приказали казнить.

Что нельзя делать

Нельзя устраивать конфликты.

Не стоит занимать деньги, иначе придут финансовые проблемы.

В этот день лучше не выносите мусор из дома.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует заниматься тяжелым трудом.

Народные приметы

Туман – к похолоданию.

Холодный день – к суровой зиме.

Если выпадет дождь, то не ждите хорошего урожая.

Теплая погода – к щедрому урожаю овса и пшеницы.

Что еще отмечают

31 мая люди празднуют Всемирный день блондинок. Существует мнение, что впервые событие состоялось 9 июня 2001 года. Тогда блондинки, которые работали адвокатами, решили доказать мужчинам, что они также являются компетентными в юриспруденции. Также говорят, что праздник ввели, когда в 2006 году проходила премия "Бриллиантовая булавка". Тогда блондинки захотели побороть самые популярные стереотипы и показать, что они – успешные женщины.

Кроме того, на сегодня приходится ежегодный праздник – Международный день бортпроводника. Поэтому поздравляем всех причастных и благодарим за работу.